La Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunció este lunes a las empresas Indura y Linde por presunta colusión en el mercado de los gases industriales y medicinales durante la pandemia del COVID-19. El órgano persecutor presentó un requerimiento ante el Tribunal de Libre Competencia en el que solicitó una multa que, de concretarse, podría ser la segunda más alta en la historia de la Fiscalía.

¿De qué forma se coludieron las empresas?

Todo habría comenzado con una reunión en un café de Las Condes el 11 de noviembre de 2019 entre los gerentes generales de ambas empresas, originando un acuerdo que duró hasta al menos 2021, de acuerdo a las pruebas de la FNE.

Indura y Linde habrían comenzado a asignarse cuotas de mercado y también algunas zonas donde se declaró que no habría competencia. Es decir, donde operaba una empresa, la otra no entraba a competir ni le quitaba clientes ofreciendo precios competitivos.

¿Qué multa pide la FNE?

La Fiscalía solicitó al tribunal una multa cercana a US$ 31 millones, correspondiente en su mayoría a Indura y a su gerente general, Sergio Novelli. La multa recae sobre él, ya que la colusión se planificó entre los cargos más altos de ambas compañías.

Respecto a Linde, el organismo pidió al tribunal que se le exima de la aplicación de una multa porque se sometió a una delación compensada. Dicho proceso ocurre cuando uno de los involucrados denuncia a su contraparte -con quien se ponía de acuerdo para llevar adelante la colusión- y se comienza a investigar sobre la base de antecedentes que aporta quien se acoge a la delación.

¿Cómo se coordinaban las empresas para evitar la competencia?

En el requerimiento presentado por la FNE se muestra de manera detallada las maneras en que se habría planificado y llevado a cabo la colusión.

En concreto, se señala que entre 2019 y 2021 tanto Indura como Linde entorpecieron la libre competencia en el mercado de la producción de gases industriales. De la misma forma, los ejecutivos iban ocupando una serie de eufemismos donde denominaban su accionar como un “acuerdo de caballeros” y un “pacto de no agresión”, según se desprende de la declaración del gerente de Indura, Sergio Novelli.

Novelli llegó incluso a definir la colusión entre las empresas como “un acuerdo de paz y amor”.

El documento presentado por la FNE muestra de qué manera ambas empresas trabajaban para evitar la competencia. “Así, el alcance de este pacto de ‘no agresión’ no contemplaba limitaciones respecto de clientes ni segmentos y comprendía ‘todo industrial, medicinal, las plantas on-site también’, entendiendo las empresas requeridas de ‘generar una pelea de mercado era… la única cosa que no podía pasar porque si no, no conseguiríamos efectivamente incrementar la rentabilidad del negocio'”, dicta el escrito, citando una parte de la declaración que entregó Novelli a la FNE en 2021, en medio de la investigación.

¿Quiénes se han visto afectados por la colusión?

De acuerdo a la indagatoria, los afectados son principalmente clientes industriales del sector papelero, forestal, constructora, minería, refinería de petróleo, entre otros.

Sin embargo, la acción también tuvo efectos a nivel hospitalario, ya que el período en que Indura y Linde se coludieron abarca el inicio de la pandemia del COVID-19. El Hospital Félix Bulnes sería uno de los afectados.

Respuesta de Indura

Tras la denuncia de la FNE, desde Indura negaron tajantemente cualquier acusación de colusión y señalaron que aportarán todos los antecedentes de los hechos referidos a la conducta.

Anuncian Comisión Investigadora para indagar efectos de la colusión

Tras conocerse el caso, el diputado Eric Aedo (DC) anunció la creación de una Comisión Investigadora para indagar los efectos que la colusión entre ambas empresas podría haber tenido en el Ministerio de Salud, en “organismos del Estado y en los pacientes”, durante la pandemia.

“Valoro que se haya modificado la ley y que este tipo de casos no solo se penen con multas millonarias sino que con cárcel a quienes se coludieron”, comentó.

El parlamentario comentó “paguen frente a la sociedad el daño moral que le han causado al país y a tantas personas que lo pasaron tan mal en la pandemia”