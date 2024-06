La molesta respuesta de Zverev a pregunta de periodista sobre acusación de violencia doméstica

Mientras el cuarto mejor del mundo se prepara para la final de Roland Garros, enfrenta controversias legales por un caso de violencia doméstica archivado con un acuerdo económico.

Mientras Alexander Zverev se prepara para disputar la final de Roland Garros este domingo contra Carlos Alcaraz, las recientes controversias legales siguen marcando la narrativa alrededor del tenista alemán.

A pesar de su éxito en la cancha, el cuarto mejor tenista del mundo enfrenta la presión de las acusaciones de violencia doméstica interpuestas por su expareja, un asunto que ha resonado fuertemente en los medios.

El tribunal alemán que investigaba el caso ha archivado la causa, mencionando la insuficiencia de pruebas para proceder judicialmente contra Zverev.

La resolución se logró tras un acuerdo económico entre el tenista y su expareja, quien recibirá una compensación de 200 mil euros. Este acuerdo, según la corte, no representa una admisión de culpabilidad por parte de Zverev, sino un cierre administrativo del caso.

El enojo de Zverev

Durante la conferencia de prensa posterior a su victoria en semifinales, Zverev fue interrogado sobre el acuerdo judicial.

Un periodista cuestionó: “¿Quieres decir algo sobre el acuerdo al que has alcanzado sin poder decir que eres inocente?”.

La respuesta del tenista fue contundente y reveló su incomodidad y molestia con el tema: “Es que eso es lo que significa que el caso se cierre. Que hay inocencia. No van a cerrar el caso si eres culpable. No sé qué traducciones tienes, pero eso es lo que significa. Ya está, vayamos hacia adelante. No quiero volver a escuchar ninguna pregunta más sobre este hecho nunca más, y eso va para todo el mundo”.

Alexander Zverev slams journalist: “I never ever wanna hear another question about this subject again”. #RolandGarros pic.twitter.com/9cxPZssvKX — Dandan Gallagher (@dandangallagher) June 7, 2024

La final de Roland Garros se jugará este domingo a las 8:30 a AM (hora local) y será transmitida por ESPN y Star+.