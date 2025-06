Seleccionada nacional, figura en Colo Colo y futura contadora: La historia de la estrella alba que le aguó la fiesta a la U

Yastin Jiménez, la mediocampista de Colo Colo seleccionada chilena que sueña con vestir la camiseta del Barcelona (no sin antes terminar su carrera), marcó un gol y fue figura en el triunfo albo por 2-1 sobre la Universidad de Chile.

Más de 14 mil personas miran cómo Yastin Jiménez recibe el balón en el área y define con frialdad para abrir el marcador ante Universidad de Chile.

La mediocampista de Colo Colo vuelve a marcar en un superclásico y lo celebra con una coreografía de TikTok junto a su compañera Mary Valencia. Pero su historia, a diferencia de la viralización del baile, se construye hace más de una década.

Yastin Jiménez tiene 24 años, juega de volante central en Colo Colo, es seleccionada nacional y cursa cuarto año de Contador Auditor en la Universidad Andrés Bello.

Ese cruce entre libros y fútbol ha marcado su trayectoria: combina clases, evaluaciones y concentraciones con partidos clave, como el que disputó este fin de semana ante la U.

“Este año me propuse ser titular. Antes era difícil, casi no jugaba. Pero me armé de paciencia y disciplina”, ha contado en entrevistas. Lo logró. Hoy es indiscutida en el once de Tatielle Silveira y una de las jugadoras más influyentes del torneo.

¡GOOOOOOOOOOL! ¡YASTIN JIMÉNEZ Y EL 1-0 DE COLO COLO ANTE LA U! 🤟

Una historia que viene de lejos

Nacida y criada en La Pintana, Yastin comenzó a jugar fútbol inspirada por su familia y los partidos de barrio.

A los 12 años entró a las inferiores de Colo Colo, donde ha hecho toda su carrera. En 2018 debutó en el primer equipo y desde entonces ha sido parte de un proceso de consolidación que la ha llevado a lo más alto del fútbol femenino chileno.

En el Cacique, ha ganado los títulos nacionales de 2022 y 2023, fue elegida Mejor Volante del Año por los Premios FutFem y ha jugado Copa Libertadores. Su gol en la final del torneo 2023 ante Santiago Morning, disputada en Viña del Mar, fue decisivo para asegurar la estrella número 15 del club.

Fuera de las canchas, su enfoque es igual de firme. Estudia Contador Auditor porque, como ella misma explica, “quería tener un seguro de vida. No sabía si el fútbol femenino se iba a profesionalizar, así que necesitaba otra herramienta”.

Compatibilizar los estudios con la alta competencia no ha sido fácil. “Me ha tocado dar pruebas después de los partidos o pedir trabajos especiales cuando viajo con la selección. Hay que organizarse y tener harta disciplina”, ha dicho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yastin Jimenez (@jimeneeez__)

Roja, panamericana y olímpica

Jiménez debutó en la selección adulta en 2019, con apenas 18 años. Desde entonces, ha sumado más de 35 partidos y 4 goles con la Roja. Estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Copa América 2022 y fue figura en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde Chile logró la medalla de plata.

En ese torneo, jugado en casa, Yastin fue titular en todos los partidos, anotó ante Jamaica y fue parte del equipo que emocionó al público local. Hoy es considerada parte del recambio generacional de la Roja y una de las referentes del fútbol chileno femenino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yastin Jimenez (@jimeneeez__)

Superclásico y una nueva consolidación

El clásico ante la U no hizo más que reafirmar su lugar. Abrió el marcador a los 15 minutos con una definición precisa, participó activamente en la construcción del juego y celebró con alegría desbordante junto a sus compañeras. Minutos después, Mary Valencia anotó el segundo gol y Universidad de Chile solo pudo descontar mediante el tanto de Daniela Zamora.

Con esta victoria, Colo Colo sumó su triunfo número 16 en el campeonato y llegó a 48 puntos, manteniéndose como líder invicto. La U, en cambio, quedó relegada al tercer puesto, a 10 unidades del cuadro albo.

“El público fue clave. Siempre es lindo que haya tanta gente apoyando. Eso también empuja dentro de la cancha”, dijo Jiménez tras el partido. Y aunque suele mantener un perfil bajo, sabe que su historia inspira.

De hecho, ya ha sido reconocida por su comuna, por la universidad y por el mundo deportivo como una voz potente dentro y fuera de la cancha.

Sueños que apuntan alto

En medio de una carrera ya consolidada en Chile, Yastin no esconde su ambición internacional.

El 16 de diciembre de 2024, en entrevista con el diario AS, declaró que su gran sueño es jugar en el FC Barcelona femenino. “Es un equipo que admiro mucho por su forma de jugar y la calidad de sus jugadoras. Me encantaría vestir esa camiseta algún día”, dijo entonces.

La volante alba ha explicado que su prioridad es terminar su carrera universitaria antes de salir al extranjero, pero su nombre ya empieza a sonar fuera del país.0

Su proyección, su experiencia internacional con la Roja y su capacidad de liderar en la cancha la convierten en una de las futbolistas chilenas con más proyección para dar el salto a Europa en los próximos años.

Con 14 años en el club, Yastin Jiménez se ha convertido en toda una referente de Colo Colo. La futbolista fue vital para conseguir el reciente Tricampeonato del Cacique, tras anotar el gol del título ante la U en La Florida. Tras participar del congreso, la jugadora de 24 años conversó con AS sobre su gran 2024 y los proyectos que vienen para su carrera. "Me gustaría jugar en el Barcelona…".

Más que una promesa

Yastin Jiménez ya no es una promesa. Es presente y es futuro. Titular en la Roja, figura en Colo Colo, campeona nacional, medallista panamericana, estudiante universitaria y con los ojos puestos en Europa. Una futbolista que le ganó a las dudas, a los prejuicios y también a la U.

Mira su gol en el eléctrico Superclásico con la Universidad de Chile