El cuarto Grand Slam del año, US Open, ha confirmado que permitirá la participación de tenistas rusos y bielorrusos en su torneo, pero con banderas neutrales.

“La USTA permitirá que atletas individuales de Rusia y Bielorrusia compitan en el US Open 2022, pero solo bajo una bandera neutral”, anunció la organización a través de un comunicado. “Junto con los otros Grand Slams, la ITF, la ATP y la WTA, la USTA, propietaria y operadora del US Open, ha condenado previamente, y continúa condenando, la invasión no provocada e injusta de Ucrania por parte de Rusia“.

Cabe recordar que el campeón defensor del torneo es el tenista ruso y actual número uno del mundo, Daniil Medvedev. Mientras que en las mujeres, la bielorrusa Aryna Sabalenka (5°) tiene que defender sus puntos tras alcanzar semifinales en la edición del año pasado.

A pesar de su decisión, desde la USTA reconocen “que cada organización ha tenido que lidiar con circunstancias únicas que afectan sus decisiones”, pero que según “nuestras propias circunstancias, permitiremos que todos los jugadores elegibles, independientemente de su nacionalidad, compitan en el US Open 2022“.

El anuncio se da en medio de la polémica decisión de Wimbledon de vetar a los jugadores rusos y bielorrusos, que posteriormente causó que la ATP decidiera no entregarles puntos para el ranking mundial.