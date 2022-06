Del 23 al 25 de septiembre de este año se jugará la quinta edición de la Laver Cup, el torneo por equipos que reúne a los mejores jugadores de Europa contra el resto del mundo. Y para promocionarlo, ya están en redes sociales los Dream Teams escogidos por Roger Federer y Andy Roddick, destacando la ex raqueta nacional Nicolás Massú.

Ambientándose en 2004, cuando aún no se ideaba la Laver Cup, los tenistas escogidos para representar al viejo continente fueron: Roger Federer, Juan Carlos Ferrero, Tim Henman, Sebastien Grosjean, Carlos Moyá y Marat Safin.

Mientras que por el mundo, los nombres seleccionados -con una fuerte presencia latinoamericana- fueron: Andre Agassi, Guillermo Coria, Lleyton Hewitt, Nicolás Massú, David Nalbandian y Andy Roddick.

La mención no pasó desapercibida por Massú, quien comentó con emojis celebrando y también compartió la publicación en su Instagram.

Además, en el video donde los ex tenistas escogían los representantes, “Su Majestad” nombró a otra figura nacional que finalmente no figuró entre su equipos de ensueño. “Quizá, tú (Roddick) estarías con Rafter, Ríos, Hewitt”.

Anteriormente, Federer ha demostrado su admiración hacia el “Chino”. En 2020, al responderle a un seguidor en Twitter, escribió: “Amaba verlo jugar, muy feliz de haber jugado con él”.

Loved watching him play,

So happy i played him! 🇨🇱 Chiiiiii https://t.co/Y1VkjXKSIU

