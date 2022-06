Este miércoles, de la mano de Jayson Tatum, Jaylen Brown y Marcus Smart, Boston Celtics se colocó 2 a 1 en las finales de la NBA tras derrotar por 116 a 100 a los Golden State Warriors en Massachusetts.

Luego de 12 años de espera, la casa de los Celtics, el TD Garden, volvió a ser la protagonista de una final de la NBA. Con más de 19.000 espectadores, el Garden se convirtió en un calvario para los de San Francisco, quienes desde un comienzo sintieron los abucheos. En especial, contra el alero Draymond Green, el jugador con más faltas técnicas en la historia de las finales de la NBA.

Las figuras de la noche, por parte de los Celtics, fueron Brown (27 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias), Tatum (26 puntos, 9 asistencias y 6 rebotes) y Smart (24 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias). Así mismo, Robert Williams III, fue una pieza fundamental en defensa con 8 puntos, 10 rebotes, 4 tapones y 3 robos.

Lee también: La “Leona” Asenjo se llevó el título mundial Súper Mosca IBO: Venció a norteamericana Morton

Por parte de los Warriors, los Splash Brothers, a pesar de anotar 56 puntos, Stephen Curry 31 puntos y Klay Thompson 25 puntos, no pudieron darle el triunfo a su equipo. Golden State fue sobrepasado en defensa por el trío de los de verdes, que lograron anotar 77 de los 116 puntos del partido, demostrando su dominio sobre la defensa de los Warriors.

Jayson Tatum played the role of maestro once again in the @celtics offense, dishing out 9 assists and creating shots for others while dropping 26 points of his own!@jaytatum0: 26 PTS, 6 REB, 9 AST pic.twitter.com/DMY9DEJJPy

— NBA (@NBA) June 9, 2022