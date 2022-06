La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y el Departamento de Salud de EE.UU. anunciaron este miércoles que alcanzaron un acuerdo para promover la vacunación contra la COVID-19.

El ente rector del fútbol suramericano publicó que se trata de un convenio de cooperación para promocionar la vacunación contra el virus y “otras iniciativas en favor de la salud pública”.

“¡Una gran noticia! La Conmebol y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU (HHS) acuerdan acciones en conjunto para promover la vacunación contra el COVID e impulsar hábitos saludables“, destacó, por su parte, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

“Unidos podremos superar la pandemia y mejorar las condiciones de salud en el mundo”, agregó.

También el secretario de Salud de Estados Unidos, Xavier Becerra, se refirió a la alianza con la Conmebol, organización con sede en la ciudad paraguaya de Luque. “Debido a la importancia de aumentar las vacunas contra el COVID-19, me agrada anunciar que el HHS colaborará con la Conmebol utilizando voces confiables para incrementar la confianza de las vacunas en la región ¡Derrotemos juntos al COVID-19! #Vacúnate”, indicó el funcionario, en sendos mensajes en español e inglés.

Según el informe epidemiológico difundido este miércoles por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los casos en América bajaron un 1 % la semana pasada, y fue la región con más contagios en cifras absolutas (1,1 millones).

Además, fue la zona que registró más fallecidos del 30 de mayo al 5 de junio, con un total de 3.300, un descenso del 23 %. Le siguieron Europa (2.000 muertos, un 35 % menos) y Asia-Pacífico (1.600, un 7 % menos).

Por su parte, Estados Unidos fue el país que reportó más infectados en la semana estudiada (657.000, un 11 % menos), mientras que China ocupó el segundo lugar (528.000, un 8 % menos) y Australia el tercero (221.000, una bajada del 25 %).

