Tras agónico empate del City en Premier: Registro muestra el descontrol de Guardiola con el arquero Ortega Moreno

Un agónico empate sufrió el Manchester City en su visita ante el Brentford por la Premier League.

Y es que los dirigidos por Pep Guardiola estaban arriba por 2 goles, tras goles de Phil Foden a los 66′ y a los 78′.

Sin embargo, cuatro minutos después, Yoane Wissa marcó el primero para los locales, y luego Christian Norgaard marcó el empate.

Tras el partido, se viralizó en redes sociales un ideo donde se observa a un descontrolado Guardiola hablando, agarrando y abrazando al portero del City, Stefan Ortega Moreno.

Posteriormente, en la conferencia de prensa, el DT fue consultado sobre la situación, a lo que entregó una curiosa respuesta: “Le dije que jugó bien, lo bueno que fue su pase a (Erling) Haaland y lo feliz y satisfecho que estoy con él”.

Pep Guardiola GOES OFF at Stefan Ortega after Manchester City blew a two-goal lead 😡

Watch 📲 https://t.co/pw74sTKZ7u pic.twitter.com/r4ju4KX6zq

— Optus Sport (@OptusSport) January 14, 2025