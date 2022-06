(TNT Sports) – San Antonio Unido dio la sorpresa en el inicio de la tercera ronda de la Copa Chile Easy, tras vencer por 2-1 en calidad de visita a Audax Italiano en el duelo de ida que dio el vamos a esta nueva fase del tradicional torneo que ahora sumó a los clubes de la máxima categoría de nuestro fútbol.

Lee también: “Ojalá sea cierto, es un crack”: En Boca Juniors miran con buenos ojos eventual arribo de Arturo Vidal

La apertura de la cuenta llegó al final de la primera parte, obra de Bastián Castañeda (44′), pero en el complemento apareció Jorge Henríquez (58′), quien desde un lanzamiento penal igualó las cifras en el Estadio Municipal de La Pintana. El cuadro de la quinta región no bajó los brazos y fue Brian Leiva (86′) quien sentenció la victoria del elenco porteño.

De esta manera, el elenco sanantonino quedó en ventaja de la serie que buscará cerrar el viernes 24 de junio, desde las 19:00 horas en el Estadio Bicentenario Lucio Fariña de Quillota.

Lee también: Hasta el 2025: Universidad Católica llegó a un acuerdo para repatriar a Mauricio Isla

A continuación puedes revisar el resto de la programación de la Copa Chile:

Sábado 18 de junio

12:30. Magallanes vs. Everton.

15:00. Santiago Morning vs. Unión La Calera.

15:00. Cobresal vs. A. C. Barnechea.

15:30. Unión San Felipe vs. Universidad Católica.

16:00. Audax Italiano vs. San Antonio Unido.

17:00. Ñublense vs. Independiente de Cauquenes.

17:30. Universidad de Concepción vs. Deportes La Serena.

18:00. Colo Colo vs. Deportes Temuco.

18:00. Deportes Puerto Montt vs. Huachipato

Domingo 19 de junio

12:00. Deportes Limache vs. Deportes Antofagasta.

12:30. Cobreloa vs. Palestino.

12:30. Deportes Melipilla vs. Coquimbo Unido.

15:30. General Velásquez vs. Universidad de Chile.

18:00. Unión Española vs. Provincial Ovalle.

18:00. Fernández Vial vs. O’Higgins.