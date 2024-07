Southgate renuncia como entrenador de Inglaterra tras derrota en la Eurocopa 2024: Príncipe William lo respaldó públicamente

El director técnico de la selección nacional de fútbol de Inglaterra, Gareth Southgate, ha anunciado su renuncia dos días después de la derrota de su equipo por 2-1 frente a España en la final de la Eurocopa 2024, celebrada en Berlín. La decisión pone fin a un período de ocho años al frente del equipo, durante el cual dirigió 102 partidos y logró dos finales consecutivas en el torneo europeo.

Southgate, de 53 años, cuyo contrato estaba previsto que expirara a finales de este año, comunicó su decisión —efectiva de inmediato— en un emotivo comunicado. “Como un inglés orgulloso, ha sido el honor de mi vida jugar para Inglaterra y dirigir a Inglaterra“, expresó. “Lo ha significado todo para mí, y lo he dado todo. Pero ha llegado el momento de un cambio y un nuevo capítulo”.

La trayectoria de Southgate como entrenador ha sido destacada por llevar a Inglaterra a la final de la Eurocopa en dos ocasiones seguidas, la última de las cuales culminó en una derrota ante España y anteriormente, una derrota en tanda de penaltis frente a Italia en 2020 en Wembley.

Además, bajo su dirección, Inglaterra alcanzó las semifinales del Mundial en 2018 y los cuartos de final en 2022. Su récord de nueve victorias en eliminatorias de torneos mayores, incluyendo dos victorias en tandas de penaltis, contrasta significativamente con las seis logradas entre 1966 y 2016, antes de su mandato.

Según reportó la BBC, el Director Ejecutivo de la Federación Inglesa de Fútbol (Football Association, FA), Mark Bullingham, informó que el proceso para nombrar al sucesor de Southgate ya está en marcha, con el objetivo de tener al nuevo entrenador confirmado lo antes posible. Bullingham también reveló que la FA tiene preparada una solución provisional en caso de ser necesaria, aunque declinó ofrecer más detalles hasta que se efectúe el nombramiento oficial.

A través de sus redes sociales, el propio príncipe de Gales rindió homenaje a Southgate tras su dimisión. En un comunicado en X, el príncipe William señaló que Southgate demostró “humildad, compasión y verdadero liderazgo bajo la presión y el escrutinio más intensos” durante su etapa al frente de la selección inglesa masculina de fútbol. “Debería estar increíblemente orgulloso de lo que ha conseguido”, añadió, llamándolo “un hombre con clase”.

Figuras como el centrocampista del Arsenal, Declan Rice, y el portero de Everton, Jordan Pickford, expresado públicamente gratitud hacia su exdirector técnico por el apoyo que les dio durante su gestión.

Gareth, I want to thank you – not as the President of the @FA, but as an @England fan.

Thank you for creating a team that stands shoulder to shoulder with the world’s finest in 2024. Thank you for showing humility, compassion, and true leadership under the most intense pressure… pic.twitter.com/Fq2ytO4em6

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 16, 2024