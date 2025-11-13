Registro Nacional de Hinchas superó el millón de inscritos e inscritas

Desde la ANFP detallaron que, hasta ahora, el registro se ha aplicado en 188 partidos.

Este jueves, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informó que el Registro Nacional de Hinchas (RSH) alcanzó un millón de hinchas inscritos.

El ente destacó que el sistema, desde su implementación en 2024, ha mostrado un crecimiento sostenido “tanto en su aplicación como en el número de personas enroladas”.

En esta línea, afirmaron que el millón alcanzado refleja “el compromiso del público con una forma de vivir el fútbol más moderna, segura y responsable“.

Lee también: DT de Italia se va en picada contra el formato de eliminatorias sudamericanas

La ANFP detalló que el RNH se ha aplicado en 188 partidos de la liga masculina y femenina, además de encuentros de la Selección Masculina Adulta y Femenina. Para el cierre de año, se proyecta que la cifra alcance los 215 partidos.

Por otra parte, recordaron que esta temporada inició la Fase 2 de esta iniciativa, la que incluye el control de acceso mediante verificación biométrica de identidad. “A la fecha, siete partidos se han disputado bajo este formato”.

“Esta herramienta busca fortalecer la organización de los espectáculos deportivos y seguir acercando a las familias a los estadios, promoviendo una cultura de convivencia y respeto en todos los recintos del país”, cerraron.