DT de Italia se va en picada contra el formato de eliminatorias sudamericanas: “En Europa los grupos son cerrados”

El técnico italiano afirmó que la clasificación de Conmebol es menos exigente que la europea y pidió revisar los criterios de acceso al Mundial.

El seleccionador de Italia, Gennaro Gattuso, criticó este jueves el sistema clasificatorio de la Conmebol, a pocas horas del duelo decisivo ante Moldavia por las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial de 2026.

Italia necesita vencer y esperar que Noruega no derrote a Estonia para asegurar su cupo directo. De lo contrario, deberá disputar el repechaje, escenario que disgusta al entrenador.

“Los sudamericanos son diez equipos, de los cuales seis clasifican y un séptimo va a una repesca contra Oceanía. Acá los grupos son cerrados. Esa es la decepción. Necesitamos revisar los criterios”, señaló en conferencia de prensa.

Presión tras dos Mundiales ausentes

La Azzurra carga con el antecedente de dos procesos mundialistas fallidos (Rusia 2018 y Qatar 2022). Gattuso intenta evitar un tercer golpe. “Si no clasificamos me mudaré lejos de Italia, muy lejos”, afirmó.

Aun así, restó dramatismo a la posibilidad del repechaje. “No hay arrepentimientos. Ganar ayuda a ganar, pero necesitamos entender bien los criterios”, dijo.

Llamado a la afición antes de una semana decisiva

El técnico destacó el respaldo que recibe la selección y pidió concentración total de cara a las últimas dos fechas. “Nos llena de orgullo saber que millones de compatriotas ven nuestros partidos. Esperamos volver a enamorarlos con nuestro juego”, expresó.

Sobre Moldavia, advirtió que el duelo puede complicarse pese a la diferencia de nivel. También anticipó el choque final ante Noruega, al que calificó como un rival “de fútbol excepcional”.