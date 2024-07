Nicolás Jarry se quiebra tras amarga derrota en los Juegos Olímpicos 2024: “No estar bien de salud es duro”

En una entrevista tras caer en su debut, el Nico reveló detalles de la neuronitis vestibular que padece. “No se ve la pelota, me desbalanceo en los contraataques", sostuvo.

Este domingo, Nicolás Jarry se quebró tras su amarga derrota en singles en los Juegos Olímpicos París 2024. “Perder en primera ronda y no estar bien (de salud) es duro”, dijo.

El “Príncipe”, abanderado de Chile en las olimpiadas, se despidió en la primera ronda de los singles tras caer en sets corridos ante el australiano Alexei Popyrin por 3-6 y 6-7 (5).

¿Qué dijo Nico Jarry?

En conversación con Clay Tenis, el chileno de 28 años señaló que “es una tremenda experiencia estar acá, en unos Juegos Olímpicos y perder en primera ronda, no estar bien (de salud), es duro (…). Sé que saldré más fuerte de esta”.

Cabe recordar que Jarry estuvo alejado de las canchas debido a una neuronitis vestibular, un “trastorno del sistema vestibular, la parte del oído interno que ayuda a controlar el equilibrio de nuestro cuerpo”, según explica la Asociación Americana de Fisioterapia.

El Nico reveló que este padecimiento, caracterizado por crisis de vértigo bruscas e intensas, todavía afecta considerablemente su rendimiento “No se ve la pelota, me desbalanceo en los contraataques. Veo más rápido la pelota y no logro enfocarla bien”, detalló.

“El oído está en un 55% en sus funciones. El cerebro está haciendo su trabajo al compensar y en crear estímulos para adaptarse. Ahí estoy en un 80%. Queda un poco para recuperar, me estoy acercando a mi 100”, cerró el actual número 24 del mundo en el ránking ATP.