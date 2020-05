VIDEO RELACIONADO – Subastarán zapatillas que Michael Jordan usó en 1985 ( 01:34)

Durante más de una década, el jugador de basketball Dennis Rodman fue una de las personas más reconocidas del planeta, una máquina de hacer titulares conocido tanto por su estilo extravagante como por sus payasadas de chico malo en la cancha (ah, y también ganó cinco campeonatos de la NBA). Ahora, gracias a The Last Dance, la exitosa serie de ESPN sobre la dinastía de los Chicago Bulls en la década de 1990, es de nuevo el centro de atención.

Hay tantas historias extravagantes sobre Rodman que es difícil saber por dónde empezar.

Un buen lugar podría ser en 1996, cuando el delantero del Salón de la Fama salió vestido de drag para promover su memoria Bad As I Wanna Be. Rodman había sacado la idea de del periodista de radio Howard Stern, quien hizo un truco similar un año antes para el lanzamiento de su propio libro.

Pero no fue sólo el hecho de que Rodman, que mide 2.01 metros de alto, se pusiera un vestido de novia voluminoso hecho a medida en Francia. Era todo el look: desde su maquillaje de pasarela Kevyn Aucoin hasta la multitud de mujeres vestidas con esmoquin que lo escoltaban desde un carruaje tirado por caballos hasta un Barnes & Noble en la Quinta Avenida. Dijo que era bisexual y que se casaba consigo mismo.

¿Provocativo? Por supuesto. ¿Trangresor del género? Absolutamente. Pero el truco también generó el tipo de frenesí mediático con el que la mayoría de los publicistas sólo pueden soñar. Bad As I Wanna Be encabezó rápidamente la lista de los más vendidos del New York Times y permaneció en ella durante 20 semanas.

“Ese libro lo elevó a un nuevo nivel de fama”, recordó Dwight Manley, quien orquestó la aparición en la tienda como agente y gerente de Rodman de 1995 a 2000.

Rodman, quien ingresó a la liga en 1986, construyó su carrera en parte al comprender cómo la imagen puede magnificar un mensaje y ayudarlo a trascender los deportes. Su viaje desde el erudito dando botes hasta el ícono de la moda transgresora obligó a los fanáticos a lidiar con sus propias ideas sobre género y sexualidad mucho antes de Caitlyn Jenner y RuPaul’s Drag Race.

En resumen, Rodman inspiró a las personas a dejar de fingir y ser auténticas.

Sin Rodman, no tendríamos a Russell Westbrook, Frank Ocean o Billy Porter.

“Creo que todos somos herederos”, dijo Sam Ratelle, el diseñador y pionero de la moda género fluida. “Dennis nos enseñó algo muy importante: ¡que no te importe nada! Lo veo en OutKast y Macklemore, en Burning Man, en todas las tendencias de los ’90 que se ven en las pasarelas, e incluso en mi propio trabajo con Billy Porter”.

El look de Rodman era un poco de todo: calle, drag, camionero, corista de Las Vegas, payaso de la clase, Adonis, y ocasionalmente todo a la vez. La estrella del basketball se presentó en los MTV Video Music Awards de 1995 con un par de jeans holgados bordados a mano y un top de camisola brillante, con una cadena de diamantes en la cadera. Dos años después, en los Oscar, lo cambió por un esmoquin azul eléctrico y un sombrero de terciopelo tan grande que necesitaba su propia entrada.

Día a día no se sabía qué usaría Rodman, o qué haría.

Y él era igual de impredecible en la cancha de basketball. Durante su carrera de 14 años en la NBA, Rodman se propuso dominar el juego sin anotar un punto. Apagaba las mejores armas ofensivas del juego y se lanzaba en busca de pelotas sueltas sin tener en cuenta su propia seguridad. Era el tipo de jugador con el que te encantaba ir a la batalla, pero odiabas enfrentarlo, incluso en la práctica.

La estilista Yolanda Braddy recordó un momento en que Rodman fue a jugar un juego en una instalación que Warner Bros había construido para que Michael Jordan la usara mientras filmaba Space Jam. “Dennis llevaba un sombrero de applejack de gran tamaño y zuecos. Pude ver que tenía las uñas pintadas de negro. Se cambió a zapatillas, salió y jugó como si fueran las finales de la NBA”, dijo.

Rodman ganó dos campeonatos en Detroit antes de ser cambiado, en 1993, a San Antonio, donde se peleó por su contrato con la gerencia del equipo, quienes se habían negado a honrar un compromiso verbal de los dueños anteriores. Frustrado, comenzó a reaccionar. Acumuló multas de equipo y faltas técnicas, a veces durante los momentos críticos del juego y, en general, parecía más interesado en anotar puntos con Madonna, con quien comenzó a salir en 1994. Claramente influyó en las ideas de Rodman sobre la fama, el amor universal y la lucha contra los tabúes.

A pesar de ganar el Premio al Jugador Defensivo del Año y liderar la NBA en rebotes durante cinco temporadas, Rodman tenía un exiguo contrato de $2 millones, que lo dejó casi en quiebra. Y lo que es peor, sentía que nadie lo conocía. Ahí fue cuando Rodman decidió reinventarse a sí mismo.

Pronto estaba dando vueltas con celebridades en The Viper Room en Hollywood, donde podía aparecer con pantys de redes y plumas o, tal vez, un top de punto verde con escote en V y tirantes de cuero que te hacían pensar que tenía un látigo en algún lugar.

Después de ser presentado al estilista David Chapa, Rodman comenzó a teñirse el cabello con una variedad de colores: rojo, rosado, morado, verde esmeralda. Al principio, quería el aspecto rubio oxigenado que Wesley Snipes lucía en Demolition Man. Luego, eso se evolucionó a patrones multicolores casi tribales. En 1995, cuando la homofobia era común entre los jugadores, Rodman optó por usar una cinta de concientización sobre el VIH/SIDA coloreada en la parte posterior de su cabeza antes de un partido de postemporada televisado a nivel nacional.

“En ese momento, eso era revolucionario al límite para un atleta profesional estadounidense“, dijo Tim Keown, coautor de Bad As I Wanna Be. “No fue sancionado por la liga, y definitivamente no por su equipo. Fue un acto de desafío y aceptación”.

Si bien la adopción de la cultura queer de Rodman puede haber traído nuevos fanáticos a la arena, todo lo que hizo al unirse a Jordan y Scottie Pippen en los Bulls para la temporada 1995-96 parecía irritar a la NBA, que se estaba convirtiendo en una marca global y, como tal, necesitaba presentar una cara limpia y sana.

Rodman, que estuvo casado brevemente con la estrella de Baywatch Carmen Electra antes de su arresto, era una bomba de tiempo salvajemente tatuado y con piercings faciales. Cuando no estaba de fiesta toda la noche en clubes gay o jugando en Las Vegas, le contaba a la prensa sobre sus planes de jugar desnudo o cambiar su nombre a Orgasmo.

Según muchos informes, el Rodman del mundo real era otra historia; era “muy dulce, de voz suave, un tipo divertido con el que estar cerca”, dijo Manley, su ex agente. “Era un imán gigante para modelos y actrices”.

Al igual que Howard Stern y Madonna antes que él, Rodman convirtió su enorme personalidad pública en una carrera lucrativa. Para 1997, cuando apareció en una controvertida portada de GQ con la supermodelo Rebecca Romijn, estaba ganando un estimado de US$10 millones en ingresos fuera de la cancha. Pero una vez que su actitud de chico malo fue sobreexplotada en las noticias, comenzó a envejecer. Desde que se retiró de la NBA en 2000, se ha ganado la vida a través de patrocinios y campañas promocionales. También apareció en un puñado de películas, que fueron directamente a las ofertas de las cadenas.

Aun así, Rodman, que cumple 59 años esta semana, todavía puede aparecer en los titulares, como lo hizo en 2013 cuando visitó Corea del Norte y se hizo amigo del líder Kim Jong Un. Es posible que Kim, que ama la NBA, viera a los Bulls de Rodman cuando estudiaba en Suiza. Rodman regresó a Corea del Norte con un grupo de jugadores retirados para enfrentarse al equipo nacional en 2014, con la asistencia de Kim.

“Al ver a Rodman, los piercings y todo, la serenata de Kim en su cumpleaños fue más que surrealista, pero imagínense cómo fue para los norcoreanos”, dijo Jean H. Lee, del Centro Internacional de Eruditos Woodrow Wilson, antes de explicar que la clase dominante del país tiene reglas estrictas y claras sobre la apariencia.

“La mayoría de los norcoreanos no tienen Internet, y las personas de los Estados Unidos generalmente son retratadas como soldados o predicadores”, dijo Lee. “Entonces Rodman ciertamente amplió su imagen de los estadounidenses”.