La leyenda del basquetball, Michael Jordan, ha causado furor tras el estreno de la serie documental The Last Dance, sin embargo, hay una razón por la cual el ex 23 de Chicago Bulls desencadenó la locura entre sus fans.

Esto, porque un par de zapatillas que usó en 1985 se subastan de forma online a un precio base de entre 100 mil y 150 mil dólares.

Se trata del primer modelo de las Nike Air Jordan 1, zapatos icónicos con los colores blanco, negro y rojo representativos de Chicago y autografiados por el seis veces campeón de la NBA.

El tan preciado par pertenece al patrimonio de Jordan Geller, coleccionista y fundador de Shoezeum, el primer museo del mundo dedicado a la preservación del calzado deportivo.

La puja comenzó al mediodía del viernes en Nueva York y continuará hasta el 17 de mayo, día en que se estrena el último capítulo del documental de Netflix que se mantiene en el cuarto lugar de preferencias en Chile y arrasa en el resto del mundo.