Es uno de los documentales deportivos más esperados y los amantes al deporte ciertamente no quedaron decepcionados. Michael Jordan cuenta entre otras anécdotas, el momento en que tuvo que separarse de un equipo donde predominaba el uso de drogas.

Los primeros dos episodios de la serie documental de 10 partes de ESPN, The Last Dance, que cuenta la historia de Michael Jordan y los Chicago Bulls de 1997-98, se estrenó en Estados Unidos el domingo 19 de abril.Durante la temporada 97-98, a las cámaras de NBA Entertainment se les permitió un acceso sin precedentes para grabar lo que fue el último equipo con el que Jordan ganó un campeonato.

El resultado, imágenes nunca antes vistas y entrevistas con jugadores y entrenadores ahora disponibles para el disfrute de los aficionados.

Los primeros dos episodios cubrieron el surgimiento de la dinastía de los Bulls con Jordan y la relación entre el equipo y sus dirigentes. En la larga lista de entrevistados se incluyeron dos e xpresidentes de los Estados Unidos: Barack Obama y Bill Clinton.

Obama, quien ha pasado gran parte de su vida en Chicago y era un gran seguidor de los Bulls, recordó que no pudo comprar boletos para ver al equipo, aun con toda la emoción que representó la llegada de Jordan.

“Cuando Michael (Jordan) llegó por primera vez a la ciudad, no tenía el dinero para comprar boletos para un juego de los Bulls, incluso los de descuento… estaba bastante arruinado”, dijo Obama.

Cuando fue presentado en el programa, el título del presidente número 44 de Estados Unidos lo describía como ex residente de Chicago, para deleite de las redes sociales.

Un usuario lo calificó como “un eufemismo”, mientras que otro lo calificó como “el mejor título de la historia”.

Ex jugadores y actuales jugadores, sumados a los seguidores de la NBA, quedaron atrapados por los dos primeros episodios de la serie.

Anybody else just sitting on the couch trynna figure out how to go on with your night 😂😂😂

— Donovan Mitchell (@spidadmitchell) April 20, 2020