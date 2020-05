Estremecedor. Así podría definirse el íntimo momento que reveló la serie The Last Dance con un registro que muestra al eterno ídolo de los Chicago Bulls, Michael Jordan, abatido en el suelo y llorando en el camarín tras obtener el título de la NBA de 1996 justo el día en que se celebraba el Día del Padre.

Tras una temporada brillante, el elenco dirigido por Phil Jackson derrotó en la final a los Seattle Supersonic. Se trataba de la cuarta estrella que lograba con los Bulls y la primera tras regresar de bullado retiro del básquetbol en 1993 para dedicarse al béisbol.

Lee también: “The Last Dance”: Lo que tienes que saber de la serie documental sobre Michael Jordan que todos aman

No obstante, en el capítulo 7 de la co-producción de ESPN y Netflix decidieron omitir el audio con el llanto desconsolado de MJ. La escena, con su audio original, fue compartida en redes sociales y es aún más desgarradora.

😢 This scene had us in tears. We have never heard the audio of MJ crying from this 24-year-old footage. #TheLastDance pic.twitter.com/1fUbzGRZYa

— Ballislife.com (@Ballislife) May 11, 2020