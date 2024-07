“Estuve con mucha fiebre y malestar”: “Chiqui” Tapia explica polémica imagen de asesor secándole el sudor en plena Copa América

Los cuestionamientos en redes sociales surgieron de inmediato, donde se cuestionó la actitud del dirigente del fútbol trasandino.

Una curiosa imagen comenzó a circular durante las últimas horas en redes sociales. En ella se podía apreciar a Claudio Fabián Tapia, mejor conocido como “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol de Argentina viendo un partido de la Copa América 2024 en la cual el país vecino disputará la final el próximo 14 de julio.

Hasta ahí todo bien. Pero hubo un detalle que llamó la atención. Un asesor del “Chiqui” con un paño secándole el sudor de la nuca y la cara al mandamás del fútbol argentino.

Los cuestionamientos en redes sociales surgieron de inmediato, donde se cuestionó la actitud del dirigente trasandino.

Ante la polémica, el propio “Chiqui” Tapia salió a “aclarar” el tema y dio su aplicación de los hechos.

“Jajaj estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha”, indicó adjuntando una foto de los dos.