Lucas Nervi logró el sexto oro para el Team Chile en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 en el Lanzamiento de Disco.

Tras su aguerrido triunfo, el atleta sinceró una incómoda anécdota con un conductor de aplicación.

“Hace un par de días, nos estábamos yendo a la Villa Panamericana con mi compañero y nos tocó con un Uber que nos decía que el deporte chileno era una basura prácticamente, que no teníamos cómo ganarle a las potencias mundiales; así que al caballero le dedico la medalla. ¡Para ti, no sé cómo te llamas, pero me enojé mucho contigo y te lo hice notar!“, señaló en diálogo con TVN.

“Después de hablar 10 o 15 minutos mal del deporte chileno, le pregunté si estaba viendo el deporte chileno y me dijo que no. Entonces, ¡de qué estás hablando! Yo le decía ‘mira el remo, todo lo que han sacado’. El deporte chileno ha avanzado mucho”, agregó Nervi, quien elogió lo hecho por sus colegas del Team Chile.

“Me emociona gente como Martín Vidaurre que llega a la meta diciendo que pudo haber tenido la de oro, que pudo haber hecho más y se va enojado. O sea te genera muchas emociones distintas, creo que fue importante el haber tenido todas las historias de mis compañeros durante los Juegos Panamericanos para llegar a estar concentrado en lo que tenía que hacer yo para poder traducir todo el apoyo de la gente en lo que iba a ser mi disciplina”, zanjó.