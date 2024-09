Era conocido como “el coloso”: Muere a los 86 años Ron Yeats, leyenda del Liverpool

(EFE) – El legendario centrocampista del Liverpool Ron Yeats, apodado como ‘el coloso’, falleció la noche del viernes, a los 86 años, anunció el club inglés de Anfield.

“Estamos de luto por el fallecimiento de nuestro legendario excapitán Ron Yeats. Los pensamientos de todos en el Liverpool están con la familia y los amigos de Ron”, indica la nota emitida por el club red.

We are mourning the passing of our legendary former captain Ron Yeats.

The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ron’s family and friends.

— Liverpool FC (@LFC) September 7, 2024