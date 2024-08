¿A la FIFA?: Competidora de Francisca Crovetto acusa que fue “perjudicada” en los Juegos Olímpicos, impidiéndole ganar el oro

La tiradora británica expresó su frustración y subrayó que todos los atletas merecen competir en condiciones justas, sugiriendo la necesidad de mejoras en los sistemas de arbitraje y la posible incorporación de tecnologías como el VAR, que ya se usan en otras competiciones.

La tiradora británica Amber Jo Rutter cuestionó públicamente el resultado de la final de tiro femenino en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se enfrentó a la chilena Francisca Crovetto, obteniendo la medalla de plata.

En una publicación en sus redes sociales, Rutter denunció que la decisión “incorrecta y deficiente” de los jueces le impidió ganar la medalla de oro y le costó el primer lugar en la competición.

Rutter también argumentó que las imágenes y comentarios compartidos por los usuarios demuestran que su tiro final en el desempate fue acertado. Sin embargo, según la tiradora, la decisión de los tres árbitros le “negó la oportunidad de continuar en el desempate” y, por ende, de alcanzar el oro olímpico.

La deportista británica expresó su frustración por el que considera un error grave en la evaluación de su desempeño.

“Cada atleta, especialmente en los Juegos, merece competir en un campo de juego justo. Ya sea a través de un arbitraje experimentado y excepcional, o mediante nuevas tecnologías como el VAR, que siempre hemos tenido en competiciones de la ISSF anteriormente”, sostuvo.

En su publicación, Rutter también abordó las dificultades personales que enfrentó antes y durante los Juegos Olímpicos, y explicó que tras contraer COVID-19 y experimentar una preparación física y mental complicada, la tiradora se esforzó por mantenerse positiva, aunque admitió que los eventos recientes han afectado su perspectiva.

La deportista hizo un llamado a la comunidad de tiro para trabajar en la mejora de los sistemas de arbitraje, sugiriendo que se considere la implementación de nuevas tecnologías, como el VAR, para evitar errores similares en el futuro.

“En este momento, no puedo imaginar que se haga mucho al respecto, y eso no es lo que estoy buscando. Sin embargo, creo que se necesita asumir cierta responsabilidad para reconocer y disculparse por la decisión incorrecta que finalmente me costó la oportunidad de ganar una medalla de oro olímpica. Y, además, un plan para prevenir que algo así vuelva a ocurrir en el futuro”, expresó.

De la misma forma, indicó “espero usar esta plataforma que tengo ahora para intentar provocar un cambio en nuestro deporte. Estamos a un nivel de élite y estos errores, creo, no deberían siquiera ser una posibilidad. Espero que podamos trabajar juntos, atletas, entrenadores y oficiales, para crear algo mejor”.

A pesar de su decepción, Rutter subrayó que su participación en los Juegos Olímpicos le ha brindado una “perspectiva valiosa y una renovada apreciación” por su vida familiar. La tiradora británica concluyó su mensaje con una nota positiva, destacando que, a pesar de la falta de oro, el evento ha sido una experiencia iluminadora para ella.