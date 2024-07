"Depende...": Claudio Bravo mantiene en suspenso su siguiente paso en el fútbol

En conversación con CNN Chile, el guardameta nacional aseguró que su futuro dependerá de las ofertas que le lleguen. "La verdad es que del futuro no me preocupo mucho", comentó.

El eterno capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, ha dejado incertidumbre sobre su futuro en el ámbito futbolístico.

En entrevista con CNN Chile, el deportista nacional expresó su falta de preocupación respecto a su futuro a nivel de clubes y su continuidad en el deporte, señalando que esta decisión “depende” de diversas circunstancias dentro del fútbol.

Bravo, conocido por su destacada trayectoria y liderazgo en la selección nacional, comentó: “La verdad es que del futuro no me preocupo mucho, me preocupo más del día a día, de estar bien y la verdad es que poco más”.

En este contexto, añadió que se encuentra tranquilo, sin preocupaciones y disfrutando de un periodo de vacaciones.

“Ya veremos eso más adelante, pero es algo que de verdad no me preocupa del todo”, afirmó, subrayando su enfoque en disfrutar del momento.

Cuando se le preguntó sobre su posible continuidad en el radar deportivo y su futuro en el fútbol, respondió que esto “depende, depende de los lugares, depende de lo que aparezca y lógicamente eso es lo que te motiva a continuar, pero es algo que de verdad a día de hoy no me inquieta porque estoy de vacaciones”.