“Me ha quitado toda la energía mental”: Christian Garín se sincera y explica cómo sus lesiones han afectado su confianza

El tenista nacional, quien en su mejor momento llegó a ocupar el puesto 17 del ranking mundial, confesó que atraviesa un periodo difícil tanto físico como mental, lo que ha complicado aún más su recuperación.

El tenista chileno Christian Garín, actual número 147 del ranking ATP, enfrenta uno de los momentos más complejos de su carrera.

Tras haber alcanzado el puesto 17 en el mundo, Garín ha experimentado una marcada caída en su rendimiento, saliendo del Top 100 y siendo afectado por una serie de lesiones que lo han obligado a retirarse de numerosos torneos en los últimos dos años.

Ante esta situación, el deportista compartió un mensaje en Instagram donde se sinceró sobre sus dificultades físicas y el impacto emocional que ha tenido sobre él.

“Gago” explicó el motivo de su bajo rendimiento reciente y expresó su gratitud hacia quienes lo apoyan incondicionalmente: “Estos últimos dos años he estado jugando con muchos dolores en el cuerpo, además de otras lesiones que me han mantenido fuera de la competición por varios meses”, confesó Garín.

“Todo esto me ha afectado mucho emocionalmente; no poder hacer lo que más me gusta ni al 50% de mis capacidades ha sido muy difícil y me ha quitado toda la energía mental y la confianza, especialmente durante este último año”, comentó.

A pesar de las dificultades, Garín manifestó su deseo de superar este complicado periodo: “Estoy haciendo todo lo posible y buscando soluciones para salir fortalecido de esta experiencia y volver a ser el jugador competitivo que siempre he sido”.