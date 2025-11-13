Chile vs Rusia: Cuándo y dónde ver el amistoso de la Selección Chilena como visitante

La Roja enfrenta a Rusia en el Estadio Olímpico Fisht por la fecha FIFA. Revisa el horario del encuentro y las opciones de transmisión en TV y streaming

La selección chilena disputará este sábado 15 de noviembre el primero de dos amistosos frente a Rusia, en el Estadio Olímpico Fisht, en Sochi, en el marco de la fecha FIFA.

La Roja llega a este encuentro después del agónico triunfo por 2-1 ante Perú, partido jugado en octubre y en el que Sebastián Miranda estuvo a cargo de la dirección técnica de manera interina.

Para esta nueva jornada internacional, será Nicolás Córdova quien asumirá la conducción del combinado nacional, mientras la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) continúa en la búsqueda de un nuevo director técnico para “La Roja de todos”.

Lee también: “Azul Azul indemnizará a hincha en situación de discapacidad que demandó a la sociedad anónima por discriminación”

Rusia, por su parte, viene de enfrentar también a la selección peruana, duelo que terminó en un 1-1, dejando una sensación de mayor expectativa para su cruce con Chile. Perú, en tanto, se alista para volver a enfrentar a la Roja el próximo martes 18, nuevamente en el Estadio Olímpico Fisht, en el segundo amistoso programado para esta fecha FIFA.

Horario y transmisión

El partido entre Chile y Rusia está programado para las 12:00 horas del sábado 15 de noviembre. El encuentro será transmitido por Chilevisión, mientras que en formato streaming estará disponible a través de la señal web de Chilevisión y también mediante Disney+, en sus versiones Estándar y Premium.