Alejandro Tabilo, el tenista chileno-canadiense que llega en el mejor momento de su carrera a los Juegos Olímpicos

El zurdo viene de triunfar en dos torneos ATP este año, derrotar al que muchos dicen es el mejor tenista de la historia, Novak Djokovic, y llegar a la semifinal del Masters 1000 de Roma, una de las competiciones más prestigiosas del circuito.

Alejandro Tabilo Álvarez, de 27 años y nacido el 2 de junio de 1997 en Toronto, Canadá, es un tenista profesional que representará a Chile en los Juegos Olímpicos de París 2024, la máxima cita deportiva mundial que dará su pie inicial el próximo viernes 26 de julio.

Con una zurda mortal, mucho talento y una mentalidad con la que ha remontado los partidos más difíciles y ha batido a algunos de los rivales más feroces, “Jano” se ha posicionado no solamente como uno de los mejores de esta generación, sino también como uno de los más queridos en la escena deportiva chilena.

¿Quién es?

Desde una edad temprana, mostró un gran interés y talento por el tenis. Entrenó intensivamente y compitió en torneos juveniles de Canadá y América Latina.

Siendo un importante prospecto para el país norteamericano, naturalmente, le pidieron en varias ocasiones defender sus colores. Sin embargo, “Jano” nunca dio su brazo a torcer, su sueño siempre fue jugar por Chile.

Hace casi ya una década, Tabilo expresó que la cultura deportiva nacional siempre fue su gancho a querer algo más en Sudamérica.

“La gente allá es apasionada por el fútbol y por el tenis, además tengo muchos amigos chilenos y siempre me siguen en los torneos que juego. En Canadá el tenis no es tomado en cuenta, nadie va a los torneos y sólo le ponen énfasis al hockey sobre hielo y béisbol”, comentaba en 2016 el novel tenista en entrevista con Triunfo desde Japón, donde disputó por primera vez en su carrera un certamen Grado A en el Osaka Mayor’s Cup.

Su trayectoria y estilo

Desde que se convirtió en profesional en 2015, Tabilo ha trabajado arduamente para perfeccionar su juego. Su estilo se caracteriza por un potente servicio y una delicada zurda, que lo convierten en un rival difícil en cualquier superficie.

Tabilo ha ostentado en su más reciente año de carrera importantes victorias contra rivales de peso mundial e incluso más allá, como el serbio Novak Djokovic, considerado por muchos como el mejor tenista de la historia, a quien batió en sets corridos.

Su habilidad para manejar situaciones de alta presión ha sido clave en su ascenso en el ranking mundial (21°) y en su clasificación a la máxima cita deportiva que se jugará en París.

Tabilo ha ganado dos títulos ATP 250 (Mallorca y Auckland, ambos en 2024) y seis títulos ATP Challenger Tour, consolidándose como uno de los tenistas más prometedores de su generación y, actualmente, el número uno en Chile.

Su logro más destacado hasta ahora ha sido alcanzar las semifinales del torneo Masters 1000 de Roma, en el que cayó ante el alemán Alexander Zverev, quien acabó por doblegar al también chileno Nicolás Jarry en la final.

El 1 de julio de 2024, alcanzó su mejor ranking en individuales, el puesto número 19.

Tabilo con la mente en Francia

La preparación de Tabilo para los Juegos Olímpicos ha sido intensa y estratégica. Ha participado en una serie de torneos internacionales para afinar su técnica y aumentar su experiencia en competiciones de alto nivel. Como Mallorca y Kitzbühel.

Además, ha trabajado estrechamente con su equipo para desarrollar un plan de entrenamiento personalizado que se centra en mejorar su resistencia física y mental, así como en perfeccionar sus habilidades tácticas.

Con su combinación de talento, dedicación y preparación meticulosa, Alejandro Tabilo llega a los Juegos Olímpicos de París 2024 en el mejor momento de su carrera.

Su objetivo es claro: traer de vuelta a Chile una presea.

¿Quién será su primer rival?

Dada la lesión del italiano Jannik Sinner, Tabilo es uno de la cabeza de serie del sorteo, por lo que fue sorteado con el ruso Roman Safiullin, que ocupa el ranking 67 en el ATP.

Un año “increíble” podría ser precedente de un torneo igual

Según señaló EFE, “Jano” expresó recientemente de cara al inicio de los Juegos que este ha sido “un año increíble para mí. Es inolvidable y ojalá seguir con ese nivel, esa confianza”, y agregó, “no me lo esperaba, empezarlo así, ganando un ATP y, sobre todo, con una final en cada superficie, ojalá seguir así”.

“He ido actualizando mis metas. Una de ellas era llegar al top 20 del ranking y ya lo logré. Ahora, a modo personal, me gustaría ganar un torneo en arcilla. Lo tomaré con calma, vamos a plantearlo bien con el equipo. Obviamente que sería lindo terminar el año dentro del top 15 o top 10”, afirmó Tabilo.

Precisamente, la competencia olímpica se disputará sobre superficie de tierra batida, pues será en las canchas de Roland Garros.

En dicha competencia, los tres tenistas chilenos contarán con la guía del excampeón olímpico en Atenas 2004 Nicolás Massú.

“Todavía no hemos hablado mucho sobre los Juegos Olímpicos. Él siempre ha estado ahí pendiente de todos los torneos que juego. Nos va a ayudar mucho, es buenísimo que él esté de capitán. Me pone feliz eso y estaré esperando todos sus consejos”, comenta Jano.

Qué viene para París 2024

En su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024, el nacional fue eliminado en la ronda inicial tras enfrentarse a Roman Safiullin de Rusia. Sin embargo, repuntó junto a Nicolás Jarry en el dobles de tenis masculino contra la dupla italiana Luciano Darderi y Lorenzo Musetti.