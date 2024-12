“¡Garnachoooooooooooooooo!”: Alejandro Garnacho ganó Premio Puskas al mejor gol de fútbol masculino

El delantero argentino Alejandro Garnacho, figura del Manchester United, se consagró como el vencedor del Premio Puskás 2024, galardón que reconoce el mejor gol del fútbol masculino del año.

El joven atacante obtuvo el prestigioso reconocimiento gracias a la inolvidable chilena que marcó frente al Everton, el 26 de noviembre de 2023, en Goodison Park.

Su tanto no solo estremeció a los “Diablos Rojos”, sino que también capturó la atención del mundo entero por su técnica impecable y espectacular ejecución.

Garnacho sucede en el palmarés del premio al brasileño Guilherme Madruga, consolidando su nombre entre los mejores definidores del fútbol mundial.

El trofeo, que homenajea al legendario delantero húngaro Ferenc Puskás, se otorga cada año al gol más destacado dentro del período de clasificación, en este caso comprendido entre el 21 de agosto de 2023 y el 10 de agosto de 2024.

Con este logro, Garnacho reafirma su posición como una de las jóvenes estrellas más prometedoras del fútbol global, llevando consigo el orgullo de representar al Manchester United y a la Argentina en la élite del deporte.

The last time @ManUtd took on Everton, Alejandro Garnacho produced something extra special 🤌

🎙️ @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/wrrRwXCoKe

— Premier League (@premierleague) March 9, 2024