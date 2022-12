En medio de la crisis política que afecta a Perú, cuyo punto más álgido en las últimas 24 horas ha sido la destitución y detención del ahora ex presidente Pedro Castillo, Wendy Sulca expresó que, como sociedad peruana, “nos indigna mucho la corrupción que siempre nos ha tocado”.

El Congreso peruano aprobó la moción de vacancia de Castillo luego que intentó disolver temporalmente el Parlamento y establecer un gobierno de emergencia. La situación ocasionó que el Ministerio Público ordenara su detención por el delito de rebelión y quebrantar el orden constitucional.

“Nos indigna mucho la corrupción en Perú”

En entrevista con CHV Noticias, la músico peruana manifestó que ante la crisis política en Perú, “en general todos podemos acordar en que, obviamente, nos importa demasiado nuestro país, qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar con nosotros, porque nos indigna mucho la corrupción que siempre nos ha tocado y no solo aquí lamentablemente, en toda Latinoamérica y el mundo también”.

“Es algo que tal vez ya nos tiene cansados. Que se ve todos los días que hay corrupción, que no hay buenas autoridades, etcétera. Entonces, sí, la verdad es que estamos indignados, estamos tristes”, agregó.

Bajo ese punto, la joven de 26 años indicó que “ahora estamos en un día histórico, porque ya se juramentó la primera presidenta del Perú (Dina Boluarte), que es algo con lo que me creo esperanzada. Me crea esperanzas la verdad, porque siendo la primera presidenta del Perú, pues podemos tal vez dar indicios de que sea el inicio de un cambio positivo. Ojalá y que sea así. Nunca hay que perder las esperanzas de que se pueden hacer las cosas bien”.

“Pase lo que pase, siempre vamos a alzar nuestra voz”

Sulca también manifestó que ella, como personaje público, puede “aportar mi granito de arena a través de mi voz, a través de mis redes sociales, lo voy a hacer siempre apoyando al pueblo, apoyando a mi país y a todos mis paisanos”.

“Me genera indignación (la situación en Perú). Siempre hay cosas, malos manejos, hay cosas que a veces no se descubren tal cual, muchas cosas que no están tan claras, mucha corrupción, muchas peleas entre el Congreso y el presidente. Entonces, yo siempre digo: pase lo que pase, siempre el pueblo va a salir, siempre vamos a alzar nuestra voz y siempre lo hemos hecho”, añadió al medio citado.

En ese sentido, la intérprete enfatizó que “si hemos sabido salir adelante anteriormente ante dificultades, ante crisis políticas, creo que esta no va a ser la excepción. Siempre vamos a alzar nuestras voces, porque nadie nos va a amilanar, nos va a parar nuestros derechos”.

“Estamos aquí, queremos a nuestro país y queremos verlo bien, queremos crecer como muchos países y si tenemos que salir a marchar y a reclamar nuestros derechos, lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho y es algo que valoro mucho de mi país”, sentenció.

“Tengo expectativas buenas sobre Boluarte, espero no equivocarme”

Finamente, Wendy Sulca profundizó con el medio citado sobre su opinión respecto a la nueva presidenta Boluarte: “Tengo expectativas buenas (sobre ella), espero no equivocarme. Creo que es muy bonito el tener por primera vez a una presidenta mujer en la historia de nuestro país. Es algo de lo que también he hablado mucho sobre el feminismo, sobre la presencia femenina en roles importantes, ya sea en el ámbito artístico, en el ámbito de diferentes oficios, profesiones, que muchas veces nos se ha dado, que muchas veces no hemos tenido la oportunidad de crecer y tener cargos importantes”.

“Para mí eso es un acontecimiento histórico e importante y ojalá que todo se dé bien, de la mejor manera, que pueda hacer un buen gobierno y que pueda hacer las cosas bien”, agregó.

De este modo, Sulca indicó que “a través de su mensaje escuchaba que también va en apoyo de los excluidos y eso es muy importante: estar a favor del pueblo, de la ciudadanía, del bienestar. Entonces, yo creería que sí puede haber cambios positivos para la sociedad”.