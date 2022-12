Consultado por Mónica Rincón sobre si el ex presidente del Perú, Pedro Castillo, es inocente, el abogado Guillermo Olivera aseguró que “yo no le puedo contestar esas situaciones de hecho. Lo que sí yo estoy convencido, no solo creo, que los delitos que le están imputando a este nivel jamás han sido cometidos, porque no hay delito de rebelión, porque aún no lanza una proclama por televisión. Para que se configure un delito de rebelión, tiene que haber un alzamiento en armas para cambiar la forma de Gobierno“.

Además, señaló que “la detención de los policías, que estaban a cargo de su transporte, es terriblemente arbitraria, ilícita, delictiva, porque esos policías que lo detienen no tienen competencia alguna para detener a quien no lo están constatando en estado de flagrancia”.