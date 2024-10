“Un carrete cuático”: Los chilenismos con los que Paul McCartney se lució en el Estadio Monumental

El exBeatle sorprendió a sus fanáticos con un español bastante fluído lleno de frases típicas chilenas, en tiernos diálogos que complementaron su espectacular show de casi 3 horas.

Anoche, Paul McCartney se presentó por quinta vez en nuestro país, colmando el Estadio Monumental con más de 40.000 asistentes. El exBeatle cantó 37 canciones, con un espectacular show de casi 3 horas, lleno de momentos emocionantes, energía y fuegos artificiales.

McCartney, de 82 años, encantó a todos sus fanáticos con clásicos de The Beatles, Wings y de su catálogo solista. Asimismo, hizo bailar a las personas con algunos de sus lanzamientos más recientes como “New”, “Come On To Me”, “Everybody’s gonna dance tonight”, y más.

Asimismo, emocionó a todos los seguidores de los “Fab Four” con homenajes a John Lennon y George Harrison, cantando “Something” e interpretando en un dúo póstumo de “I’ve Got a Feeling” junto al autor de “Imagine”.

Sin embargo, una de las particularidades que más llamó la atención de la jornada, fue que “Macca” llegó expresándose con unos cuantos chilenismos. Al comenzar la noche saludó a sus contertulios con un cálido “Hola chiquillas” y “Hola chiquillos”.

Por otra parte, prometió a las personas una noche de fiesta, o en sus propias palabras “un carrete cuático”, cuando se acercaba la hora de interpretar la clásica “Ob-La-Di Ob-La-Da”. El astro de la música pop contemporánea también causó ternura al momento de despedirse, diciendo “Sí Po'”, al recibir negativas de su público que no quería Paul dejara de cantar.