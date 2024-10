Trono de Hierro de “Game of Thrones” fue subastado en casi US$ 1,5 millones

El evento Heritage Auctions en Dallas presentó más de 900 lotes, entre ellos armaduras, espadas y armas, joyas y varios otros artículos importantes de la serie de HBO. Se recaudaron US$ 21,1 millones de más de 4.500 postores.

(CNN/AP) – Los fanáticos de “Game of Thrones” salieron en masa a ofertar por cientos de disfraces, accesorios y otros artículos de la serie en una subasta que recaudó más de US$ 21 millones.

De jueves a sábado, el evento Heritage Auctions en Dallas presentó más de 900 lotes, entre ellos armaduras, espadas y armas, joyas y varios otros artículos importantes de la serie de HBO.

El objeto más vendido fue precisamente por lo que los personajes de la serie compitieron a lo largo de sus ocho temporadas: el Trono de Hierro. Después de una guerra de ofertas de seis minutos, el trono se vendió por US$ 1,49 millones.

La réplica estaba hecha de plástico y moldeada a partir de la versión original utilizada en la pantalla, y luego se terminó con pintura metálica y adornos de joyas. En la serie, el trono fue forjado con aliento de dragón que derritió las espadas de mil contrincantes vencidos y se convirtió en un símbolo de la lucha por el poder a lo largo de la serie.

Heritage Auctions dijo en un comunicado este domingo que el evento recaudó US$ 21,1 millones de más de 4.500 postores. La subasta fue el segundo mejor evento de entretenimiento de Heritage, apenas por debajo del récord establecido por una venta de Debbie Reynolds que se llevó a cabo en 2011.

El vicepresidente ejecutivo de Heritage, Joe Maddalena, comentó que sabía que la subasta tendría repercusión.

“Son tesoros extraordinarios creados por diseñadores de vestuario y atrezzo ganadores de premios Emmy, que trabajaron incansablemente para adaptar las maravillosas novelas de George R. Martin”, dijo. “La gente quería un poco de esa magia de ‘Juego de Tronos’”.

Más allá del codiciado Trono de Hierro, había más de 30 lotes más que alcanzaban precios de seis cifras.

La espada emblemática de Jon Snow, Longclaw, que en la pantalla empuña Kit Harington, se vendió por US$ 400.000 y su conjunto de guardia de la noche, que incluye una pesada capa, se vendió por US$ 337.500. Ambos artículos dieron inicio a prolongadas guerras de ofertas.

Las ofertas iniciales oscilaron entre US$ 500 y 20.000, pero varios artículos se vendieron por miles de dólares más. Tal fue el caso de varias capas y vestidos que lucieron Emilia Clarke como Daenerys Targaryen y Lena Headey como Cersei Lannister. Un conjunto de gamuza gris que lució Daenerys se vendió por 112.500 dólares, exactamente 100.000 dólares más que su oferta inicial, y el vestido de terciopelo rojo que luce Cersei en su última aparición en la serie se vendió por US$ 137.500, lo que supuso un aumento de US$ 122.500 respecto a su oferta inicial.

Las armaduras también resultaron populares, especialmente cuando incluían armas muy buscadas. El conjunto de armadura de cuero negro de Jaime Lannister se vendió por US$ 275.000 y su armadura de la Guardia Real (incluida su icónica espada larga Oathkeeper) por US$ 212.500.

La armadura de la Guardia Real que llevaba el personaje Gregor “La Montaña” Clegane se vendió por US$ 212.500.

En una entrevista de cuando se anunció la subasta en septiembre, Jay Roewe, vicepresidente senior de incentivos globales y planificación de producción de HBO, dijo que la venta habla de la permanencia de la serie cinco años después de su final.

“’Game of Thrones’ fue un momento de cambio de época en nuestra cultura. Fue un momento de cambio de época en la televisión de alta gama. Fue un momento de cambio de época en términos de HBO”, manifestó. “Ha impactado la cultura”.

