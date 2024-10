Timothée Chalamet se transforma en Bob Dylan en nuevo tráiler del filme biográfico “A Complete Unknown”

El adelanto muestra al actor interpretando clásicos del cancionero de Dylan, como “Like a Rolling Stone” y “Girl From the North Country”. Además, suma en escena a Edward Norton interpretando a Pete Seeger, y Boyd Holbrook como Johnny Cash.

A Complete Unknown, la película biográfica que convertirá a Timotheé Chalamet en el aclamado Bob Dylan, acaba de estrenar su segundo adelanto oficial.

Bajo la dirección de James Mangold, la cinta se basa en el libro Dylan Goes Electric!, de Elijah Wald, y retrata el ascenso de Dylan a la fama tras despegar su carrera a los 19 años, así como su lucha por escapar del encasillamiento tras el éxito de Blowin’ in the Wind.

El nuevo tráiler muestra al actor franco-estadounidense interpretando clásicos de su autoría como Like a Rolling Stone y Girl From the North Country; y además, captura el momento crucial en el que Dylan comenzó a implementar la guitarra eléctrica en sus creaciones.

Esta decisión dividió a sus seguidores, con algunos alabando su evolución artística y otros considerándolo un traidor a la tradición de la música folk.

Lee también: Bob Dylan suma a Reino Unido en gira que incluye controversial regla para sus fans: No usar celulares durante los conciertos

El elenco incluye a figuras destacadas como Edward Norton, quien interpreta a Pete Seeger, y Boyd Holbrook como Johnny Cash. Además, la producción cuenta con nombres reconocidos como Fred Berger y el propio Chalamet.

Su estreno, en tanto, está programado para el próximo 25 de diciembre en Estados Unidos.

Mira el tráiler de A Complete Unknown