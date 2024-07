Bob Dylan suma a Reino Unido en gira que incluye controversial regla para sus fans: No usar celulares durante los conciertos

Los asistentes a los conciertos del legendario artista estadounidense podrán conservar sus dispositivos, pero estos permanecerán bloqueados dentro de las fundas hasta que ingresen a una zona específica o utilicen un punto de desbloqueo al salir del evento.

Bob Dylan ha confirmado que nuevas fechas en Reino Unido para 2024 en medio de la gira de su álbum de 2020, Rough and Rowdy Ways, que ha estado presentando desde 2021. Sin embargo, los fanáticos británicos del legendario cantante podrían querer reconsiderar la compra de entradas debido a una polémica normativa impuesta para los conciertos.

La etapa británica de la gira comenzará después de finalizar su recorrido por Estados Unidos en septiembre y dar comienzo a su segmento europeo en Praga, República Checa, el 4 de octubre. En el Reino Unido, Dylan pasará por ciudades como Bournemouth, Edimburgo, Liverpool, Wolverhampton y Nottingham.

El célebre intérprete de Knockin’ on Heaven’s Door, de 83 años, ha decidido prohibir el uso de teléfonos móviles para grabar videos o tomar fotografías durante su gira Rough and Rowdy Ways. Esta restricción se aplicará en los 10 shows que Dylan ofrecerá en Europa durante noviembre próximo, incluyendo tres noches en el icónico Royal Albert Hall de Londres.

La implementación de la norma se llevará a cabo en colaboración con Yondr, una empresa especializada en crear experiencias sin teléfono. Según el sitio web de la compañía, los teléfonos se colocan en fundas especiales al entrar en las zonas designadas libres de dispositivos.

Por ende, los asistentes podrán conservar sus teléfonos, pero estos permanecerán bloqueados dentro de las fundas hasta que ingresen a una zona específica o utilicen un punto de desbloqueo al salir del evento.

Dylan, uno de los compositores más aclamados de todos los tiempos, ha ganado 10 premios GRAMMY y ha sido nominado 38 veces en total. Su carrera despegó en 1965, con éxitos como The Times They Are A-Changin, Subterranean Homesick Blues y Like A Rolling Stone.