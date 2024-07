“The Walking Dead”: Norman Reedus asegura que quiere seguir interpretando a Daryl Dixon por varios años más

El actor de 55 años, hoy un ícono de la supervivencia apocalíptica gracias a su protagónico en la saga, dio las declaraciones mientras se prepara para el lanzamiento de la segunda temporada de "The Walking Dead: Daryl Dixon".

Norman Reedus, quien ha interpretado a Daryl Dixon durante 14 años, se ha convertido en un ícono de la supervivencia postapocalíptica gracias a su rol protagónico en The Walking Dead, ha indicado que podría continuar interpretando a su personaje durante bastante tiempo más.

Esta declaración surge mientras se prepara para el lanzamiento de la segunda temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, prevista para estrenarse el 29 de septiembre de este año en AMC.

En una reciente entrevista con Mr. Feelgood, el actor de 55 años compartió sus intenciones de divergir del concepto original de TWD.

“No quería volver a hacer la misma serie en un lugar diferente. Quería reinventarlo. Y me dejaron, con las otras personas de ideas afines involucradas, inventar algo nuevo. Así que me parece fresco. Está en un idioma diferente. Está rodada de forma diferente. No trata realmente de zombies, y de quién va a ser mordido esta semana, es completamente diferente. Así que mientras siga reinventándolo, es divertido”, reveló al medio previamente citado.

Y en esa misma línea aseguró que estaría dispuesto a seguir interpretando el rol por “seis o siete años más”.

Además de su trabajo en televisión, Reedus ha participado en otros proyectos que complementan su carrera.

Desde 2016, ha sido el anfitrión de Ride with Norman Reedus, una serie documental que sigue su exploración de diversas culturas moteras alrededor del mundo.