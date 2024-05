En pocos días desde su estreno, The Idea of You ya se ha vuelto uno de los temas más hablados en redes sociales.

La película, protagonizada por Anne Hathaway (Solène) Nicolas Galitzine (Hayes), se basa en el libro del mismo nombre que la autora Robinne Lee lanzó en 2017.

Narra la historia de una mujer de cuarenta años que acompaña a un grupo de amigos de su hija adolescente a Coachella.

Allí, buscando un baño en el sector VIP del reconocido festival de música estadounidense, ingresa por error al camerino de Hayes Campbell, una superestrella pop de 24 años que forma parte de la boyband del momento: August Moon; la cual, además, encabeza el cartel de artistas.

Coachella en The Idea of You vs. Coachella en la realidad

El medio estadounidense The Angeles Times hizo un desglose comparativo entre el festival de música retratado en la rom-com de Hathaway y Galitzine y los detalles que caracterizan al evento real.

Aunque la película ofrece una representación visual del festival, con escenarios y elementos reconocibles, como la noria y algunos puestos de comida, hay detalles que difieren de la realidad.

Por ejemplo, la ubicación de la rueda de la fortuna no es precisa, y algunos elementos artísticos representados no coinciden con la estética del festival.

Además, la producción rara vez organiza encuentros entre los músicos y el público (conocidos como meet & greets).

Los límites de un pase VIP en el festival de música

Pese a que, efectivamente, existen pases VIPs y estos pueden comprarse, estos no dan acceso a los bastidores ni a las bandas o solistas con shows programados.

La única forma de acceder a ellos es con un pase de artista o de invitado; usualmente una pulsera, al igual que en Lollapalooza Chile. Y estos no están a la venta para el público.

Los Angeles Times señala que el equipo de seguridad del festival está bastante más presente del que se retrata en la película.

Y en esa misma línea, aún contando con la pulsera correcta, “equivocarse” de remolque sería poco probable, pues todos poseen el cartel con el nombre correspondiente al artista al que están asignados.

En tanto, los remolques de los artistas más cotizados -como sería el caso de August Moon, banda que en el filme se presenta como headliner-, suelen estar más apartados.