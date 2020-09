VIDEO RELACIONADO – Música y frases de comerciales que marcan épocas (04:35)

16 y 15 años tenían Constanza Lewin y Constanza Lüer respectivamente cuando participaron en el casting para formar parte de Supernova. Ambas quedaron seleccionadas, pero no cantaron juntas, porque una estuvo en la primera generación -formada en 1999- y la otra en la segunda, que subió a los escenarios el año 2002. La banda original quiso conocer a sus sucesoras, iniciando una amistad que dura hasta hoy.

Coni Lewin todavía recuerda que cuando fue seleccionada para iniciar el proyecto musical pasó días sin comer ni dormir. Estaba feliz y también ansiosa. Sin embargo, después de un año y medio de permanencia decidió irse. “Pedimos que nos dieran un tiempo para descansar, porque seguíamos yendo al colegio todos los días y en la tarde teníamos que ensayar. Una niña a esa edad no es capaz con tanta presión. Yo colapsé un poco. Hasta tener un pololo fue un problema, entonces tomé la decisión y me fui”, recuerda.

Ahí se acabó el grupo, ya que Consuelo Edwards y Elisa Montes no quisieron seguir si ella no estaba. Como eran amigas siguieron viéndose y al enterarse que se había formado una nueva generación de Supernova quisieron conocer a sus integrantes. Entre ellas estaba Constanza Lüer, quien recuerda con nostalgia esa época en que el grupo incluso viajó a Estados Unidos, tras ser nominado al Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum.

“Era otro mundo musical. No había redes sociales, por lo tanto no existía el feedback que hay hoy. El éxito se veía directamente en la venta de discos y en los rankings de las radios. Fuimos muy criticadas, eso sí, porque hacíamos música pop. Para la gente éramos sólo un producto, así que era muy mal visto que a alguien le gustara Supernova”, cuenta.

Sólo un año duró la segunda etapa de la banda. El año 2003 otra vez se terminó, porque los planes personales de las chicas no eran compatibles con la demanda que implicaban los ensayos y las presentaciones. Constanza, sin embargo, nunca se desligó de ese ambiente. Estudió Música y se dedicó a los jingles publicitarios. También fue parte de otra agrupación musical, que se llamaba Divina.

Supernova 3.0

Una década más tarde, Coni Lewin y Constanza Lüer se volvieron a reunir en torno a la música. Las contactaron del Club Amanda para que tocaran las canciones de Supernova. Ellas dos fueron las únicas que estuvieron disponibles. “Salió tan bueno el show, que después empezamos a realizar más cosas juntas. Fue así como conformamos esta nueva generación de Supernova 3.0 y ya llevamos casi 8 años”, dice Coni Lewin.

Este jueves 3 de septiembre las tocayas cumplieron un sueño que tenían hace tiempo: lanzar una nueva canción. “Se llama Tan cerca. Ya existía, pero con otra letra. La convertimos en un tema contingente, con letra de pandemia. Es muy bonita y queremos que la gente la escuche, ya que -además- pone término a la gira 20 años. Es un tema que cierra una etapa para abrir otra. Pretendemos seguir trabajando para -tal vez- sacar un nuevo disco de Supernova”, cuenta Lewin.

A las 20 horas el video clip se liberó en YouTube. En el aparecen ellas, sus músicos y otras personas realizando las actividades que se volvieron rutina durante la cuarentena, como hacer videollamadas con la familia, teletrabajar, compartir más con los hijos y arreglar la casa, entre otras cosas.

Sobre los nuevos proyectos que ansían, ambas están confiadas en que podrán concretarlos, pero con la incertidumbre que existe hoy -dicen- prefieren tomárselo con calma. Así como de las consecuencias que ha generado el coronavirus, ambas también siguen atentas a lo que pasa en otros ámbitos, como el político.

“Me encanta todo lo que está pasando en el país. A pesar que vivo en Argentina, me siento parte de todo lo que está ocurriendo y muy comprometida con el movimiento social. Me da pena no poder ir a votar, pero soy una fiel creyente de que habrá una nueva Constitución”, señala Constanza Lüer .

Lo mismo piensa su amiga, quien incluso fue más allá y hace algún tiempo intentó optar a un cargo público.

“Fui pre candidata a CORE, pero ni siquiera llegué a la papeleta. Me gusta la política. Trato de participar activamente en lo más que puedo en mi comuna, que es Estación Central. Estoy muy interesada ahora en la campaña del Apruebo. Me han ofrecido ser candidata a concejal, pero siento que no es el minuto. Este tiempo es para Supernova y para la música”, declara Coni Lewin.

Escucha la nueva canción de Supernova acá: