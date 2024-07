¡El ogro favorito estará de vuelta! DreamWorks confirma que “Shrek 5” se estrenará en 2026

Además, los fanáticos de la exitosa saga animada estarán encantados de saber que Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy retomarán sus icónicos roles de Shrek, la princesa Fiona y Burro, respectivamente, manteniendo la química que ha caracterizado a las cuatro películas lanzadas hasta ahora.

¡Prepara tu antorcha y tu rastrillo, porque el ogro más famoso de todos estará de vuelta! DreamWorks Animation confirmó el martes, 9 de julio, que Shrek 5 llegará a los cines el 1 de julio de 2026.

La noticia del regreso del elenco original fue compartida por el propio estudio a través de una publicación en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), e incluyó un teaser con el mensaje: “No Muy Muy Lejano… Shrek 5 llega a los cines el 1 de julio de 2026 con Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz“.

Cabe tener en cuenta que el duradero legado de Shrek comenzó en 2001 y hasta la fecha, ha incluido cuatro películas principales y varios spin-offs.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu — DreamWorks Animation (@Dreamworks) July 9, 2024

¿Qué se sabe hasta ahora de Shrek 5?

Según reporta Variety, Walt Dohrn, quien ha tenido una larga asociación con la franquicia, incluyendo roles como guionista y artista en Shrek 2 y Shrek Tercero, y como jefe de trama en Shrek Forever After, dirigirá la quinta entrega.

Gina Shay, colaboradora recurrente en la serie, regresa como productora junto con Chris Meledandri, fundador de Illumination, conocido por su trabajo en Despicable Me y The Super Mario Bros. Movie. Brad Ableson se unirá como codirector, aportando su experiencia en la animación.

La trama de Shrek 5 aún está envuelta en misterio, pero los comentarios previos de los involucrados sugieren que seguirá explorando las aventuras y desafíos en la vida de sus queridos personajes.

En junio, Eddie Murphy reveló en una entrevista con Collider que ya había comenzado a grabar su parte para la película y expresó su entusiasmo por un futuro spin-off centrado en su personaje, Burro, diciendo: “Empezamos a grabar (Shrek 5) hace meses. Grabé la primera parte, y terminaremos este año. Se estrena Shrek y Burro va a tener su propia película”.

La primera película del ogro no sólo fue un éxito comercial, (recaudó US$ 487 millones a nivel global), sino que también ganó un Oscar al Mejor Largometraje de Animación, y junto con Shrek 2, que recaudó US$ 928 millones y compitió por la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Y pese a que Shrek Tercero y Shrek para siempre recibieron críticas mixtas, aún lograron una impresionante taquilla de US$ 813 y 752 millones, respectivamente. El éxito continuado de spin-offs como El Gato con Botas (US$ 555 millones) y su secuela (US$ 484 millones).