Shawn Mendes estrena “Nobody Knows” en los MTV VMAs y anuncia nuevo álbum para octubre

El cantante canadiense presentó su último sencillo en vivo, dando un adelanto de su próximo álbum Shawn, que llegará el 18 de octubre.

Shawn Mendes, el ídolo canadiense nominado al Grammy y conocido por su éxito global, ha lanzado su nuevo sencillo “Nobody Knows“, una emotiva canción que formará parte de su próximo álbum homónimo titulado Shawn, que estará disponible a partir del 18 de octubre. La esperada presentación en vivo del tema tuvo lugar en los MTV Video Music Awards 2024, donde Mendes ofreció una interpretación cargada de sentimiento y energía.

“Nobody Knows”, coescrita y producida por el propio Mendes junto a Scott Harris, Mike Sabath y Eddie Benjamin, es la tercera canción que lanza este año, sumándose a los sencillos previos “Why Why Why” e “Isn’t That Enough”, ambos también parte de su próximo disco.

Este nuevo trabajo ha sido descrito como su proyecto más íntimo y personal hasta la fecha, reflejando sus experiencias de los últimos años y ofreciendo a los fanáticos una mirada profunda a su crecimiento artístico y emocional.

El álbum Shawn es el quinto lanzamiento de estudio de Mendes, y fue escrito y grabado en distintos rincones del mundo, incluyendo Nosara en Costa Rica, Nueva York y Nashville.

El proceso de creación, que tomó dos años, ha sido descrito como una exploración de los pensamientos más internos de Shawn, donde cada canción representa un diálogo emocional único.

Además, los fanáticos chilenos tienen una razón más para emocionarse, ya que el cantante será una de las grandes estrellas del cartel de Lollapalooza Chile 2025. Mendes se presentará el 23 de marzo, y se espera que deleite al público con sus éxitos más grandes como “Señorita”, “There’s Nothing Holdin’ Me Back” y “In My Blood”.

Las entradas para el evento ya están a la venta, y su álbum Shawn promete ser una de las producciones más emocionantes del año.