“Scary Movie 6”: Lanzan tráiler oficial y revelan fecha de estreno y películas que parodiará

Este año regresa la popular saga de sátiras de terror, acompañada de sus personajes clásicos como Marlon Wayans (Shorty), Anna Faris (Cindi) y Regina Hall (Brenda).

Este lunes, Paramount Pictures lanzó el tráiler oficial del nuevo filme de la saga cómica de parodias de terror Scary Movie 6 y adelantó algunas de las películas que va a parodiar en esta entrega.

Después de 25 años, los hermanos Wayans vuelven a participar en la película. El guionista, coproductor y protagonista Marlon Wayans dijo en una entrevista a Entertainment Weekly que con esta nueva película buscan “traer de vuelta la risa”.

“Se trata de recuperar la comedia como solía ser. Y creo que la única forma de hacerlo es que tienes que cancelar la cultura de la cancelación”, agregó.

¿Cuándo se estrena?

El filme se estrenará el 4 de junio en Chile y la trama girará en torno al regreso de los icónicos personajes de la saga, interpretados por Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris y Regina Hall.

“Veintiséis años después de haber escapado de un asesino enmascarado sospechosamente familiar (“Ghostface”), el Core Four vuelve a estar en la mira del homicida y ninguna franquicia de terror está a salvo. Marlon Wayans (“Shorty”), Shawn Wayans (“Ray”), Anna Faris (“Cindy”) y Regina Hall (“Brenda”) se reúnen nuevamente en Scary Movie, junto a favoritos que regresan y caras nuevas, para despedazar reboots, remakes, requels, precuelas, secuelas, spin-offs, terror elevado, historias de origen, cualquier cosa que lleve la palabra “legado” y cada “capítulo final” que definitivamente no es el final. Nada es sagrado. Ningún cliché sobrevive. Se cruzan todos los límites. Los Wayans están de vuelta para cancelar la cultura de la cancelación”, narra la sinopsis de la película.

¿Qué películas de terror va a parodiar?

Hasta ahora, el primer adelanto del filme confirmó que la nueva entrega tendrá cuatro parodias de películas de terror recientes.

Una de ellas es La hora de la desaparición (Weapons), estrenada en 2025 y aclamada por la crítica. El otro filme que aparece en el tráiler es M3gan, una historia de ciencia ficción de 2022 que cuenta con una segunda parte. En tercer lugar está la sádica película de 2016 Terrifier y, por último, aparece la popular e infaltable franquicia de Scream, que ha sido usualmente parodiada por la saga de Scary Movie.