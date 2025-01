Rumbo a los Premios Oscar 2025: ¿Qué dicen los críticos de cine?

En medio de un contexto complejo en Estados Unidos debido a los incendios forestales, se ha confirmado que la ceremonia de los Premios Oscar se llevará a cabo el próximo 2 de marzo. Los críticos de cine ya comienzan a revelar sus proyecciones sobre los posibles ganadores.

La Academia de Hollywood anunció a los nominados para la 97° edición de los Premios Oscar.

La película Emilia Pérez se alzó como la gran favorita con 13 nominaciones. Además, The Substance y la I’m Still Here también lograron posicionarse en este certamen.

La contingencia en Estados Unidos, marcada por los incendios forestales en California, ha permeado los Premios Oscar. En este contexto, la ceremonia adoptará un enfoque benéfico, y finalmente se revelaron las nominaciones.

“Es muy sorprendente lo que ocurre con Emilia Pérez por la cantidad de nominaciones que ha acumulado. Sin embargo, creo que la mayor sorpresa es la nominación de Coralie Fargeat como Mejor Directora y de La Sustancia a Mejor Película”, comentó Cristián Briones, dueño de la tienda Fílmico.

Desde su perspectiva, la periodista de cultura Sol Márquez añadió: “La Academia históricamente ignora el terror, especialmente este subgénero. Que la directora haya obtenido uno de los cinco cupos en la nominación a Mejor Dirección me parece espectacular, considerando que veníamos de unas nominaciones del Sindicato de Directores donde solo había hombres. Siento que Demi Moore va a ganar”.

Demi Moore enfrentará dos nominaciones históricas: la primera de ellas es Karla Sofía Gascón, quien se convirtió en la primera mujer abiertamente trans en recibir un nombramiento; la segunda es Fernanda Torres, la segunda brasileña en ser nominada.

“Era algo que se esperaba, aunque Emilia Pérez ha desatado tanta odiosidad en redes sociales”, comentó Joel Poblete, crítico de cine.

Márquez se atrevió a proyectar los resultados y planteó: “Creo que la pelea está entre Adrien Brody y Timothée Chalamet. El Brutalista es una película muy fuerte que, sin duda, logrará varios premios. Tal vez el premio a Timothée Chalamet sea un reconocimiento de consuelo para la película”.

“Kieran Culkin ha ganado prácticamente todo en esta temporada de premios, por lo que es muy probable que sea el ganador definitivo. Zoe Saldaña, por su parte, ha tenido mucha presencia en las premiaciones previas a las nominaciones al Oscar. Considerando lo bien que le fue en nominaciones a Emilia Pérez, tiene una alta posibilidad de llevarse la estatuilla”, añadió Poblete.

La 97° edición de los Premios Oscar se realizará el próximo 2 de marzo.

Con información de Sandro Olavarría Vargas, periodista de CNN Chile.