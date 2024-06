¿Qué es “Brat”?: El anticipado álbum nuevo de Charli XCX que ya se volvió viral en Brasil

El sexto álbum de estudio de la cantante y compositora pop inglesa Charli XCX, titulado Brat, se estrena en plataformas musicales a las 00:00 del 7 de junio de 2024, y ya se lanzaron las primeras reviews del anticipado álbum.

Las primeras revisiones apuntan a que Charli XCX continúa su carrera que oscila entre el éxito en el mainstream y la veneración en el pop underground, entregando un testimonio de su habilidad para equilibrar ambos mundos musicales en “Brat”.

Charli XCX updates her past album covers on streaming ahead of the release of ‘BRAT’ this week. pic.twitter.com/M93M1LrZRM

— Pop Crave (@PopCrave) June 5, 2024