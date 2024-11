“Sería lindo que sucediera. Yo feliz voy”: Pedro Ruminot se abre a la posibilidad de ir a Viña 2025

En conversación con CNN Magazine, el comediante nacional manifestó su interés en participar en el Festival de Viña del Mar 2025, destacando que cada año surgen conversaciones al respecto.

Pedro Ruminot acaba de estrenar su primera rutina de comedia en streaming, titulada Vengan de Uno, disponible en Prime Video.

El especial fue grabado en el Teatro Municipal de Viña del Mar y en él, el humorista nacional presenta un recorrido sobre las pequeñas batallas cotidianas de un hombre en estos tiempos: desde el trabajo y la familia, hasta el medioambiente y los retos que enfrenta en su país.

Con situaciones y chistes con los que muchos se sienten identificados, Ruminot ofrece un espectáculo cargado de humor y reflexión.

En entrevista con CNN Magazine, el comediante compartió su experiencia tras la presentación del show y sus aspiraciones a futuro.

“Prendí la televisión, lo vi y me quedé sentado mirando. Es raro verlo ahí, con los subtítulos en inglés, pero increíble porque ha sido un sueño hecho realidad“, confesó Ruminot sobre la emoción de ver su trabajo en la pantalla.

Parte de su rutina incluye observaciones de la vida cotidiana, como la abundancia de farmacias en las calles, la prohibición del uso de bolsas plásticas y, por supuesto, la pasión futbolera con Colo Colo.

A través de su humor, Ruminot logra conectar con el público, quien no solo se ríe, sino que también se emociona, algo que considera uno de los mayores logros de su carrera.

“Salir de la zona de confort”

En cuanto a sus planes a futuro, el humorista expresó su deseo de salir de su zona de confort y expandir su carrera. “Nunca he salido de Chile como comediante, no me atrevo“, reconoció, agregando que le gustaría hacer shows en Argentina, pero que aún le tiene “respeto a otros públicos”.

Sin embargo, está decidido a dar el paso el próximo año.

“Uno no nació en zona de confort, lograste conseguir tu zona de confort y viene un gurú motivacional a decirte: ‘sal de tu zona de confort’. ‘Déjame tranquilo, estoy súper feliz en mi zona de confort‘, pero lo voy a hacer el próximo año”, comentó entre risas.

Sus ganas de volver a pisar Viña

Sobre la posibilidad de pisar el escenario del Festival de Viña del Mar, Ruminot aseguró que todos los años hay conversaciones al respecto, aunque este año no pudo asistir debido a diferencias entre los canales.

“Este año iba a ir (2024), pero no fui. Fue Javiera Contador, pero sería lindo que sucediera. Yo feliz voy, pero hasta ahora no hay nada firmado“, concluyó.

A pesar de no haber adelantado su participación en Viña, Pedro Ruminot se mantiene optimista sobre el futuro, asegurando que está listo para nuevos desafíos y continuar su camino hacia la internacionalización de su carrera.

