Panoramas gratuitos este 18 y 19 de abril: Feria gastronómica en Ñuñoa, Carnaval Mayor y Mercado Popular en Estación Central

Entre las novedades para disfrutar este fin de semana destacan el evento gastronómico gratuito Mercado Gourmet en la comuna de Ñuñoa, con degustaciones y chefs invitados. Además, en el Parque Estadio Nacional se realizará el Carnaval Mayor, con música, concursos y diversas actividades para el público.

En este tercer fin de semana de abril se avecinan diversos panoramas para disfrutar de una tarde de otoño, especialmente en las comunas de Santiago, Quinta Normal y Ñuñoa.

Mercado Popular “La Estación”

Por primera vez se realizará esta actividad en la Plaza Argentina, en la comuna de Estación Central, donde habrá feria de emprendedores, música y baile en vivo, además de food trucks para disfrutar en familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Corporación Regional de Desarrollo de Stgo. (@corpo.rm)

“Estación Fantasía” en Quinta Normal

En la comuna de Quinta Normal se realizará el estreno de “Estación Fantasía”, en el sector de Brisas del Río con Avenida Costanera Sur.

El evento tiene un enfoque familiar y está dirigido especialmente a niños y niñas. Contará con un elenco de artistas de diversas disciplinas, entre ellos zanquistas, acróbatas, patinadores, actores y bailarines.

La actividad comenzará cerca de las 17:00 horas y tendrá entrada liberada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Casona Dubois (@casonadubois)

Carnaval Mayor en Ñuñoa

En el marco de la celebración del Programa Vacaciones Tercera Edad, el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) realizará la actividad “Carnaval Mayor 2026” en Parque Estacio Nacional ubicado en la comuna de Ñuñoa.

La jornada contará con diversas bandas musicales, regalos y la participación de más de 100 expositores y emprendedores. Además, habrá degustaciones gastronómicas y una serie de concursos para los asistentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Programa Vacaciones Tercera Edad de SERNATUR (@vacacionesterceraedad)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Programa Vacaciones Tercera Edad de SERNATUR (@vacacionesterceraedad)

Mercado Gourmet en Ñuñoa

Organizado por la Corporación Cultural de Ñuñoa con el fin de promover la gastronomía, la cultura, la música y el estilo de vida, la feria gastronómica gratuita que se realizará en la Casa de la Cultura contará con barras especializadas como ramen, ceviches y dulcería francesa, además de zonas de fuegos, catas guiadas, talleres y showcooking con chefs invitados. También habrá cursos de mixología y maridajes.

“Uno de los objetivos principales de Mercado Gourmet es consolidar un panorama permanente para el público, que se transforme en un punto de encuentro regular para la comunidad y, al mismo tiempo, en una plataforma de crecimiento sostenida para las marcas, generando valor a largo plazo tanto para expositores como para visitantes”, sostiene Matías Bermúdez, director de Multimedia Group, organizadores del evento.

Fechas y horarios

17 al 19 de abril

Viernes y sábado: 11:00 a 21:00 horas

Domingo: 11:00 a 20:00 horas