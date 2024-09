Oasis planea un documental sobre su esperada reunión y la gira OASIS LIVE ’25

Tras la reconciliación de los hermanos Gallagher y el anuncio de una gira en el Reino Unido e Irlanda, Oasis podría llevar su regreso a la pantalla en un documental que compita con grandes producciones.

Oasis, la legendaria banda británica de rock, podría estar a punto de llevar su esperada reunión al cine. Según reportes, AppleTV+ está en conversaciones para producir un documental sobre el regreso de los hermanos Liam y Noel Gallagher, en el marco de su próxima gira OASIS LIVE ’25, programada para el próximo año.

El film, aún no confirmado oficialmente, podría capturar los momentos previos a este evento que marcará su reencuentro tras años de separación.

De acuerdo con un insider citado por The Sun, AppleTV+ estaría en competencia con otras plataformas de streaming como Amazon Prime y Netflix para asegurarse los derechos del documental. “Se trata de una producción que promete ser el film de la década”, aseguró la fuente.

El proyecto estaría siendo concebido al estilo de The Beatles: Get Back, el aclamado documental que mostró material inédito de la banda británica en la grabación de su álbum Let It Be.

El documental no solo seguiría los pasos de los Gallagher en la preparación de su tan esperada gira, sino que también ofrecería una mirada íntima a su proceso de reconciliación, después de más de una década de tensión entre los hermanos. Los fans de Oasis podrían esperar imágenes detrás de cámaras que ofrezcan una nueva perspectiva sobre la banda y su regreso a los escenarios.

Este no sería el primer documental sobre Oasis. En 2016, la banda fue protagonista de Oasis: Supersonic, que narró su ascenso a la fama y recibió elogios por su contenido conmovedor y divertido.