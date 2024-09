“Nunca veremos a otra como ella”: Figuras políticas y celebridades reaccionan a la muerte de Maggie Smith

La aclamada actriz británica Maggie Smith falleció hoy, a los 89 años, dejando un legado imborrable en la industria del cine y el teatro.

A través de medios y redes sociales, figuras del mundo del entretenimiento y la política han expresado su admiración y respeto por Smith, calificándola como un “tesoro nacional” y una “actriz brillante”.

Su muerte, en tanto, fue comunicada de manera oficial por la propia familia de la estrella inglesa. A lo largo de su trayectoria, fue nombrada Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico y obtuvo dos Premios Oscar.

Lee también: Muere a los 89 años la premiada actriz Maggie Smith: Protagonizó “Harry Potter” y “Downton Abbey”

“Dame Maggie Smith nos introdujo en nuevos mundos con las innumerables historias que interpretó a lo largo de su dilatada carrera. Fue amada por muchos por su gran talento, y su trabajo será apreciado por las generaciones venideras. Nuestros pensamientos están con su familia y sus seres queridos. Que descanse en paz”.

Dame Maggie Smith introduced us to new worlds with the countless stories she acted over her long career.

She was beloved by so many for her great talent, becoming a true national treasure whose work will be cherished for generations to come.

Our thoughts are with her family and…

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 27, 2024