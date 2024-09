Snape, Dumbledore, Hagrid y otros: Los más de 15 actores y actrices de “Harry Potter” que han muerto

(CNN/CNN Chile) – La franquicia Harry Potter tiene una gran popularidad alrededor de todo el mundo, y la pérdida de cualquiera de sus figuras se recibe con luto.

Más de 15 actores y actrices de las películas han muerto en las dos décadas transcurridas desde el comienzo de la saga. La pérdida más reciente fue la de Maggie Smith, que se informó la mañana de este viernes.

La larga carrera de Smith, quien murió a los 89 años, abarcó desde protagonizar junto a Laurence Olivier en “Otelo” en el teatro y la pantalla, hasta papeles en Downton Abbey y el mismo Harry Potter, donde interpretó a la querida Minerva McGonagall.

We are incredibly saddened to hear of the passing of Sir Michael Gambon. He brought immeasurable joy to Harry Potter fans from all over the world with his humour, kindness and grace. We will forever hold his memory in our hearts. pic.twitter.com/1CoTF3zeTo

We are deeply saddened to hear of the passing of our beloved Helen McCrory, who played Narcissa Malfoy with such depth and brilliance in the Harry Potter film series. She was a wonderful actor and a very dear friend; Harry Potter fans will miss her very much. pic.twitter.com/wXexuxFNyG

— Wizarding World (@wizardingworld) April 16, 2021