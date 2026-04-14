Muere Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, a los 64 años

El fallecimiento del artista fue confirmado por autoridades locales en Mendoza y por su entorno. Tenía 64 años y fue parte clave de la banda de rock argentina desde 1979.

El guitarrista argentino Felipe Staiti, integrante fundador de Los Enanitos Verdes, murió el lunes a los 64 años, en el Hospital Italiano de Mendoza, según reportaron medios vecinos.

La noticia fue confirmada públicamente por el secretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, quien escribió en redes: “Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino“.

Los Andes indicó que Staiti venía enfrentando un deterioro desde fines de 2024, luego de una infección bacteriana durante una gira en México, que se complicó con una deshidratación profunda y lo mantuvo hospitalizado por un periodo prolongado.

Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables.

​Recordaremos para siempre tu música 🎸 pic.twitter.com/6udSY01mvU — Diego Gareca (@GarecaGc) April 14, 2026

El músico también fue despedido por William Ramírez, representante de Los Enanitos Verdes.

“Gran persona y amigo”, escribió. “Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español”.

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Staiti, en tanto, nació en Mendoza y fue una de las piezas centrales de la banda desde su formación en 1979, junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo.

Tras la muerte de Cantero en 2022, asumió el rol de vocalista en presentaciones posteriores del grupo.