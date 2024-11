Mira el nuevo adelanto de la esperada segunda temporada de “El juego del calamar”

(EFE).- El servicio de streaming Netflix publicó este viernes en su cuenta de Instagram un teaser de la segunda temporada de la popular serie surcoreana El juego del calamar, una de las más seguidas de la plataforma de contenidos audiovisuales.

El vídeo muestra a Gi-hun, protagonista y ganador de la primera temporada interpretado por el famoso actor surcoreano Lee Jung-jae, reincorporándose al juego como participante número 456 y suplicando a todo el mundo que abandone el mismo de manera inmediata.

En esta nueva temporada, Gi-hun, a pesar de ganar el juego, decide no ir a Estados Unidos y en su lugar regresa con un nuevo propósito.

La segunda temporada de la aclamada serie, ambientada en la ciudad de Seúl, llegará a la plataforma el próximo 26 de diciembre y contará con los miembros originales del reparto, además de alguna nueva incorporación.

Tras más de tres años de que la primera entrega se convirtiera en un éxito mundial, la segunda temporada llegará a la plataforma y se espera el estreno de la tercera y última para el próximo año.

Extending a heartfelt welcome to all of you. Squid Game Season 2 is arriving December 26th. pic.twitter.com/KYTeoAsVOu

— Squid Game (@squidgame) October 31, 2024