Con guitarra y en silla de ruedas: Michael J. Fox sube al escenario para interpretar canción junto a Coldplay

Michael J. Fox hizo una fugaz aparición tras interpretar una canción junto a Coldplay en uno de sus recientes conciertos.

La banda británica daba un espectáculo este sábado, como parte de la segunda jornada del festival de Glastonbury en Reino Unido, mismo evento que contó con las presentaciones de otras artistas como Dua Lipa y Cyndi Lauper.

Mientras interpretaba Humankind, el vocalista del conjunto musical, Chris Martin, dijo al público: “Con su riff a lo Chuck Berry y su forma de golpear a Biff: damas y caballeros, demos la bienvenida a Michael J. Fox”, una referencia a su recordado papel en la película Volver al futuro.

El actor, que no hace muchas apariciones en público, subió al escenario en silla de ruedas debido a que padece de Parkinson desde 1991, trastorno que ha deteriorado su estado de salud con los años.

Michael J Fox out with Coldplay during Humankind. Very, very cool moment 💙 pic.twitter.com/JLnU8WDPhT

— Craig Fergusson (@_CraigFergusson) June 29, 2024