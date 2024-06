Manu Chao vuelve con nuevo álbum después de 17 años: Estas son las novedades del lanzamiento

Con tan solo una canción sabemos quién es. El éxito Me gustas tú marcó a una generación y hoy Manu Chao regresa con el lanzamiento de su nuevo disco.

Su nueva apuesta musical se llama Viva tu. Está compuesto por 13 canciones que incursionan en el francés, portugués e inglés.

El último álbum del cantante fue La Radiolina, dado a conocer el 3 de septiembre de 2007. Este nuevo disco llega después de 17 años, y el artista ya ha mostrado algunas pistas. En su cuenta de Instagram, compartió un adelanto de la canción São Paulo Motoboy, que muestra la realidad de los repartidores brasileños.

A partir del próximo 20 de septiembre, el disco estará disponible tanto en formato físico como en las plataformas de streaming musical.

São Paulo Motoboy out now 🏍️

Viva tu New album 20 of September ☀️

Clip SAO PAULO MOTOBOY: https://t.co/KGVNE2w9sz

Direction/realização : Sofia Freire Dowbor, Guilherme Cardoso, Manu Chao

Director of photography/ Direção de Fotografia : Guilherme Cardoso

Special participation… pic.twitter.com/wNAW4r6dLE

— Manu Chao (@manuchao) June 27, 2024