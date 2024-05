Luis Jara lanzó un cover de No tengo dinero, icónica canción del fallecido Juan Gabriel. El sencillo forma parte de un nuevo proyecto musical del artista chileno que cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria. En este, el vigésimo disco de su carrera, interpretará clásicos musicales de América Latina en versión swing. En entrevista con CNN Magazine, Jara habló sobre esta nueva etapa. “Yo creo que a estas alturas del partido, de mi vida en particular, tengo que tomar decisiones; me gustan los desafíos, me gusta ser arriesgado y creo que llegó en un momento de mi vida en que vale la pena hacerlo”, comentó.